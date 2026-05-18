Zeugin lässt Graffiti-Schmierer auffliegen: Polizei fasst zwei junge Männer

Pirna - Sprayer aufgeflogen! In der Nacht zum Sonntag haben Einsatzkräfte im sächsischen Pirna zwei junge Männer (23, 20) gefasst.

Diese Tat blieb nicht unbeobachtet: Zwei Männer (23, 20) haben laut einer Zeugin diese Hauswand in Pirna verunstaltet. © Daniel Förster

Eine Zeugin hatte die beiden Tatverdächtigen dabei beobachtet, wie sie gegen 0.45 Uhr an einer Hausfassade am Markt einen etwa 2 mal 2,5 Meter großen Schriftzug anbrachten, teilte die Polizei mit.

Dabei soll es sich um den Begriff "Smoky" sowie eine Krone gehandelt haben.

Alarmierte Beamte konnten die mutmaßlichen Verursacher wenig später stellen.

In der Umgebung entdeckten sie zudem weitere Graffitis. Einem Foto-Reporter zufolge waren an einem Stromkasten, an der Sandsteinmauer einer Bahnunterführung und an einem Betonsockel frische Schmierereien aufgetaucht – darunter "SGD!" und "ACAB".