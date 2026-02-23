Staat kassiert Erbe in Millionenhöhe: Doch Sachsen bleibt kaum etwas übrig

Leipzig - Der Freistaat hat im vergangenen Jahr 1262 Erbschaften gemacht. Das passiert immer dann, wenn ein Mensch mit Wohnsitz in Sachsen stirbt, der keine Verwandten oder keinen Partner hatte oder diese die Erbschaft ausschlagen. Aber was landet auf diesem Weg im Besitz des Bundeslandes? Und lohnt es sich für den Staat, ein Erbe zu sein?

Der Staat erbt querbeet von Häusern über Garagen bis hin zu landwirtschaftlichen Flächen. In der Regel sei das wenig rentabel. (Archivfoto) © Sebastian Willnow/dpa

Voriges Jahr flossen durch die sogenannten Fiskalerbschaften knapp 7,9 Millionen Euro an das Land. Das war nach Angaben des Zentralen Flächenmanagements (ZFM) des Freistaates etwas weniger als im Jahr davor mit knapp 8,7 Millionen Euro.

Doch die Abwicklung dieser Erbschaften ist teuer. Zusammen mit Personal- und Sachkosten musste Sachsen dafür fast 5 Millionen Euro ausgeben. 22 Bedienstete kümmern sich um die Fälle.

Und auch die Differenz könne vom Freistaat nicht als Gewinn verbucht werden, teilte das ZFM mit. Denn oft gingen mit den Erbschaften Verpflichtungen einher - etwa für den Unterhalt oder die Verkehrssicherung von Liegenschaften. Unterm Strich ist der Staat als Erbe daher froh, wenn für ihn eine "schwarze Null" herauskommt.

"Häuser, Garagen, Hofstellen, Gärten, Gewerbeimmobilien, landwirtschaftliche Flächen" landen laut ZFM durch Erbschaften beim Freistaat. Die meisten Immobilien befinden sich in Sachsen, manche aber auch in anderen Ländern der Bundesrepublik oder im Ausland.

"Diese sind in vielen Fällen über deren Wert hinaus mit Grundpfandrechten belastet oder in baulich schlechtem Zustand", erklärte der ZFM-Leiter Martin Oberacher. Kommen dann noch unbekannte Miteigentümer hinzu, wird das Verfahren aufwendig.

Zu den komplizierten Erbschaften des Freistaates gehört zum Beispiel ein ehemaliges Faserplattenwerk. Die Industriebrache ist im sächsischen Altlastenkataster erfasst - vermutlich lagern im Boden gefährliche Stoffe.