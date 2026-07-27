Extra-Radwege für Sachsen dank Fördermillionen
Dresden - Mehr Radwege für Sachsen: Die Staatsregierung wird acht Millionen Euro mehr für Radwege zur Verfügung stellen als ursprünglich geplant.
Mit dem Geld können Radwegprojekte umgesetzt werden, die trotz abgeschlossener Planung - aber fehlender Haushaltsmittel - auf der Kippe standen.
Ein Beispiel ist der 2,5 km lange Geh- und Radweg entlang der S 140 zwischen Ebersbach-Neugersdorf und Seifhennersdorf (Kreis Görlitz). Mit rund 3,7 Millionen Euro kann das Projekt nun umgesetzt werden.
Auch die Radwege zwischen Tharandt und Grumbach (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) und zwischen Mylau und Lengenfeld (Vogtland) können jetzt realisiert werden.
Das Geld kommt aus dem Sachsenfonds.
"Mit den Verhandlungen zum Sachsenfonds haben wir erreicht, dass insgesamt 24 Millionen Euro zusätzlich in nachhaltige Mobilität fließen – jeweils rund acht Millionen Euro in den Radverkehr, den öffentlichen Nahverkehr und die Schieneninfrastruktur", teilte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Franziska Schubert (44) mit.
Im Sachsenfonds parkt die Staatsregierung die 4,838 Milliarden Euro, die bis 2036 aus dem Sondervermögen des Bundes fließen.
Titelfoto: imago/Horst Galuschka