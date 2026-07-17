Stadt oder Land? Hier wohnen die Sachsen am liebsten

Dresden - Umfrage: Wie gesund schätzt Ihr Euer Wohnumfeld ein? - Sächsinnen und Sachsen fühlen sich auf dem Land wohler als in der Stadt.

Ist das Wohnfeld intakt, fühlen sich auch Kinder wohl. © imago/Westend61

47 Prozent der Teilnehmer einer Forsa-Umfrage aus ländlichen Regionen schätzten ihr Wohnumfeld als sehr gesund ein. Bei Einwohnern von städtischen Gebieten lag der Anteil nur bei 27 Prozent.

Bei der grundsätzlichen Einschätzung liegt Sachsen etwa im Bundesschnitt: 39 Prozent (Sachsen: 37 Prozent) aller Befragten gaben an, in einem sehr gesunden, 56 Prozent (Sachsen: 58 Prozent) in einem eher gesunden und fünf Prozent (Sachsen: 5 Prozent) in einem eher ungesunden Wohnumfeld zu leben.

Die Bewertung fiel bei Personen mit niedrigerem Einkommen tendenziell schlechter aus. Inhaltlich wurde die Luftqualität schlechter bewertet als andere Faktoren.

Die schätzten nur 20 Prozent der Stadtbevölkerung als sehr gesund ein, in ländlichen Regionen waren es 54 Prozent.