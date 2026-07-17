Stadt oder Land? Hier wohnen die Sachsen am liebsten

846 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Bei der grundsätzlichen Einschätzung liegt Sachsen etwa im Bundesschnitt.

Von Thomas Staudt

Dresden - Umfrage: Wie gesund schätzt Ihr Euer Wohnumfeld ein? - Sächsinnen und Sachsen fühlen sich auf dem Land wohler als in der Stadt.

Ist das Wohnfeld intakt, fühlen sich auch Kinder wohl.
Ist das Wohnfeld intakt, fühlen sich auch Kinder wohl.  © imago/Westend61

47 Prozent der Teilnehmer einer Forsa-Umfrage aus ländlichen Regionen schätzten ihr Wohnumfeld als sehr gesund ein. Bei Einwohnern von städtischen Gebieten lag der Anteil nur bei 27 Prozent.

Bei der grundsätzlichen Einschätzung liegt Sachsen etwa im Bundesschnitt: 39 Prozent (Sachsen: 37 Prozent) aller Befragten gaben an, in einem sehr gesunden, 56 Prozent (Sachsen: 58 Prozent) in einem eher gesunden und fünf Prozent (Sachsen: 5 Prozent) in einem eher ungesunden Wohnumfeld zu leben.

Die Bewertung fiel bei Personen mit niedrigerem Einkommen tendenziell schlechter aus. Inhaltlich wurde die Luftqualität schlechter bewertet als andere Faktoren.

Wenn Du Lust auf schöne Höfe und Gärten hast, solltest Du dieses Event nicht verpassen!
Sachsen Wenn Du Lust auf schöne Höfe und Gärten hast, solltest Du dieses Event nicht verpassen!

Die schätzten nur 20 Prozent der Stadtbevölkerung als sehr gesund ein, in ländlichen Regionen waren es 54 Prozent.

"Ob Menschen ihr Umfeld als gesund wahrnehmen, hängt von vielen Faktoren ab", so Barmer-Landes-Chefin Claudia Beutmann (39).
"Ob Menschen ihr Umfeld als gesund wahrnehmen, hängt von vielen Faktoren ab", so Barmer-Landes-Chefin Claudia Beutmann (39).  © Barmer Sachsen
Dein tägliches News-Update

Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.

Das Meinungsforschungsinstitut Forsa hatte im Januar und Februar 1791 Personen ab 18 Jahren in computergestützten Telefoninterviews befragt, darunter auch 87 aus Sachsen.

Der Auftrag dazu kam von der Barmer. Die Krankenkasse vertritt rund 300.000 Versicherte in Sachsen.

Titelfoto: imago/Westend61

Mehr zum Thema Sachsen: