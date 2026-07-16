Schwer bewaffnete Polizisten stürmen Wohnung in der Sächsischen Schweiz: Was war da los?
Von Malte Kurtz, Marko Förster
Sebnitz - Schwer bewaffnete Polizisten haben am Mittwoch einen bewaffneten Mann (37) in Sebnitz (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) überwältigt.
Der 37-Jährige war am Nachmittag mit einem Messer in der Obergasse unterwegs und bedrohte andere Menschen, wie die Polizeidirektion Dresden am Donnerstag mitteilte.
Spezialkräfte rückten daraufhin zu der Wohnung des deutschen Staatsbürgers aus, brachen die Tür auf und holten den Mann hinaus.
Es handelte sich dabei um einen psychisch auffälligen Mann, erklärte ein Polizeisprecher gegenüber TAG24. Der 37-Jährige wurde in ein Fachkrankenhaus eingeliefert.
Verletzte Personen gab es glücklicherweise nicht zu beklagen.
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Der Messermann aus Sebnitz hat derweil ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung am Hals. Bildaufnahmen zeigen, wie Spezialkräfte mit Einsatzschild und Rammbock vor der Wohnung des Mannes in Stellung gehen.
Titelfoto: Bildmontage: Marko Förster