Schwer bewaffnete Polizisten stürmen Wohnung in der Sächsischen Schweiz: Was war da los?

Sebnitz - Schwer bewaffnete Polizisten haben am Mittwoch einen bewaffneten Mann (37) in Sebnitz (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ) überwältigt.

Ein Messer-Vorfall hat am Mittwoch einen großen Polizeieinsatz in Sebnitz ausgelöst. © Marko Förster

Der 37-Jährige war am Nachmittag mit einem Messer in der Obergasse unterwegs und bedrohte andere Menschen, wie die Polizeidirektion Dresden am Donnerstag mitteilte.

Spezialkräfte rückten daraufhin zu der Wohnung des deutschen Staatsbürgers aus, brachen die Tür auf und holten den Mann hinaus.

Es handelte sich dabei um einen psychisch auffälligen Mann, erklärte ein Polizeisprecher gegenüber TAG24. Der 37-Jährige wurde in ein Fachkrankenhaus eingeliefert.

Verletzte Personen gab es glücklicherweise nicht zu beklagen.