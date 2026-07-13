"Akute Einsturzgefahr": Vollsperrung an Dresdens Stadtgrenze

Heidenau - Plötzlich war die Straße dicht: Wegen eines Wasserrohrbruchs musste am Sonntagmittag die S172 an Dresdens Stadtgrenze gesperrt werden.

Ein Wasserrohrbruch sorgte am Sonntagmittag auf der S172 an der Grenze zwischen Dresden und Heidenau für große Behinderungen. © Marko Förster

"Es bestand akute Einsturzgefahr", erklärte ein Polizei-Sprecher auf TAG24-Nachfrage. Rund zwei Stunden lang hätte die Staatsstraße ab 13.30 Uhr nicht befahren werden dürfen.

Einem Foto-Reporter zufolge trat die Havarie direkt am Ortseingang von Heidenau im Bereich "Am Lughang" auf. Es sei eine Leitung geplatzt, wodurch große Mengen Wasser auf die Fahrbahn strömten und offenbar auf die S172 herabliefen.

Der Notdienst des Zweckverbands Wasserversorgung Pirna/Sebnitz (ZVWV) war zur Reparatur vor Ort.

Auch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Heidenau befanden sich im Einsatz.