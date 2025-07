Starkregen in Sachsen - Überflutung sorgt für Sperrung auf A72

Reichenbach - Die Autobahn 72 ist im Vogtland wegen Überflutungen zeitweise gesperrt worden. Zwischen Reichenbach und Treuen gebe es Überflutungen auf den Fahrbahnen in beide Richtungen, teilte der Verkehrswarndienst der Polizei mit.

Alles in Kürze

Noch heftiger sollte es allerdings Ostsachsachen treffen. Östlich von Dresden kämen am Abend zu dem ohnehin schon starken Regen noch Gewitter dazu. Bis in die Nacht hinein könnten so 40 bis 50 Liter Regen pro Quadratmeter fallen.

Für ein Gebiet nordöstlich von Bautzen gab der DWD eine Unwetterwarnung heraus.