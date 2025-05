Stau an Feiertagen: Sachsens Autofahrer sollten dieses Nadelöhr meiden

"Himmelfahrt und Pfingsten sind klassische Ausflugs-Wochenenden, die eine stärkere Belastung der Strecken in die touristischen Regionen unserer Heimat nach sich ziehen", so der ADAC.

Als mögliche Staufallen wurden unter anderem die Bundesstraßen 171 in Marienberg (beide Richtungen), die 101 in Schwarzenberg, die 169 in Schneeberg und in Gablenz, die 80 in Lugau/Erdmannsdorf, die 92 zur Landesgrenze Thüringen und der Grenzübergang der Autobahn 17 in Breitenau Richtung Prag genannt.

Der ADAC empfiehlt, möglichst frühmorgens oder spätabends zu reisen, um den Hauptverkehrszeiten zu entgehen. Vor der Abfahrt sollten Autofahrer die aktuellen Verkehrsmeldungen prüfen, Alternativrouten einplanen und Navigationsdienste nutzen.

"Bei längeren Fahrten regelmäßige Pausen einlegen und Geduld bewahren", lautet ein weiterer Ratschlag.