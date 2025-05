Dazu zählt etwa das Angebot "Produktives Lernen". Es ermöglicht abschlussgefährdeten Oberschülern der 8. und 9. Klassenstufe, außerschulisch an selbst gewählten Praxisplätzen Wissen zu sammeln und Talente zu entwickeln.

Das sächsische Kultusministerium, an dessen Spitze Conrad Clemens (42, CDU ) steht, versucht seit Jahren, die miesen Quoten zu drücken. Dabei setzt man vor allem auf Lern-Projekte und Unterstützungsprogramme, die in das Regelschulsystem integriert werden.

Insgesamt neun sächsische Oberschulen ebnen Schülern so den Weg zum Abschluss. "Am 'Produktiven Lernen' nehmen rund 250 Schüler teil. Zukünftig soll das Angebot weiter ausgebaut werden", so eine Kultus-Sprecherin.