Immer mehr Sachsen bekommen gefährliche Erkrankung, nur eine Region bleibt die Ausnahme
Von Birgit Zimmermann
Leipzig - In Sachsen sind in diesem Jahr bislang mehr FSME-Erkrankungen aufgetreten als im Vorjahr. Wie aus einem Bericht der Landesuntersuchungsanstalt hervorgeht, registrierten die Mediziner bis Ende Juni 19 Fälle der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME).
Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren 11 Fälle bekanntgeworden. FSME kann durch Zecken übertragen werden. Fast der gesamte Freistaat gilt als Risikogebiet.
Eine zweite Krankheit, die durch einen Zeckenstich ausgelöst werden kann, ist die Lyme-Borreliose. Hier bewegen sich die Fallzahlen aktuell etwas unter dem Niveau des Vorjahres: Bislang wurden 546 Erkrankungen gemeldet (2026: 645).
Voriges Jahr waren die Borreliose-Fälle in Sachsen sprunghaft angestiegen - auf rund 2.600 von 1.600 im Jahr davor. Dazu kamen nach Angaben des Sozialministeriums 48 FSME-Erkrankungen. Bundesweit wurden rund 700 FSME-Fälle gemeldet.
Borreliose kann sich unter anderem mit Müdigkeit, Leistungsabfall oder Fieber bemerkbar machen. Zudem rötet sich häufig die Haut kreisförmig um die Stelle des Zeckenstichs.
Unbehandelt kann eine Infektion zu Gelenk,- Herzmuskel- und Nervenentzündungen führen. FSME beginnt mit grippeähnlichen Beschwerden, später sind auch Ausfälle im Nervensystem möglich. Für FSME existiert eine Schutzimpfung, Borreliose wird mit Antibiotika behandelt.
Nur die Stadt und der Landkreis Leipzig sind kein Risikogebiet
Von den 13 Landkreisen und kreisfreien Städten sind nur noch die Stadt und der Landkreis Leipzig nicht als FSME-Risikogebiet eingestuft. Das Robert Koch-Institut (RKI) hatte Anfang des Jahres Nordsachsen zu dieser Liste hinzugefügt.
Zu Risikogebieten werden Regionen erklärt, in denen für Menschen ein so hohes Erkrankungsrisiko besteht, dass Schutzimpfungen empfohlen werden.
Im Freistaat sind vergleichsweise wenig Menschen gegen FSME geimpft. Nach Angaben des sächsischen Sozialministeriums bewegt sich die Quote bei knapp 20 Prozent. Von den rund 700 FSME-Erkrankten im vorigen Jahr im Bundesgebiet waren laut RKI 98 Prozent nicht oder nicht ausreichend geimpft.
Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten für die Impfung für Menschen in FSME-Risikogebieten.
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