Stirbt im Osten die Demokratie? Das fragwürdige neue Buch von Jana Hensel

In ihrem neuen Buch will Jana Hensel erkunden, warum sich der Osten von der Demokratie verabschiedet.

Von Guido Glaner

Dresden - Mit dem Buch "Zonenkinder" über junge Leute aus der DDR nach der Vereinigung wurde Jana Hensel (49) 2002 bekannt. In ihrem neuen Buch "Es war einmal ein Land", das am Dienstag erscheint, will sie erkunden, "warum sich der Osten von der Demokratie verabschiedet".

Jana Hensel (49), Journalistin und Autorin, arbeitet für DIE ZEIT. © imago/Jürgen Heinrich Ein Buch, das die Nervosität der Zeit auf den Punkt bringt, entstanden aus der Beunruhigung, dass etwas Entscheidendes aus dem Gleichgewicht geraten ist: die demokratische Gesinnung im Osten. Hensel schwingt die Totenglocke: "Es ist ein Buch über das Ende eines Traums. Ich meine damit nicht weniger als die (kurze) Ära der Demokratie. Und auch wenn sie nicht nur im Osten zu Ende geht, tut sie es hier radikaler, als wir uns das vorstellen mochten." Die Autorin untersucht, was aus dem demokratischen Versprechen nach 1989 geworden ist. Sie beschreibt, wie bei vielen Bürgern aus Hoffnung Enttäuschung wurde, aus Engagement Resignation - bei schließlich offener Ablehnung der Demokratie. Sachsen Training im Schießkanal: Hier werdet Ihr selbst zum Biathlon-Star Sie durchmisst die Zeit seit der Vereinigung - des verheißungsvollen Beginns, der Abwicklung vieler Betriebe mit Massenarbeitslosigkeit, Schröders Hartz-Reformen, Merkels Flüchtlingspolitik als Kipppunkt, Pegida, Corona, Ukraine-Krieg, den tief sitzenden Komplex von sich entwurzelt und nicht beachtet fühlen. Hensel hat umfängliches Quellenstudium betrieben und vieles persönlich in Gesprächen recherchiert, ihre Analyse ist soziologisch grundiert (Steffen Mau, Wolfgang Engler). Die Begegnungen unterteilt sie in drei Kategorien: "Die Radikalen", "Die Abgedrifteten", "Die Wehrhaften".

Jana Hensel: "Die Demokratie war meine ständige Begleiterin"

Das Buch erschien bei Aufbau für 11 Euro. © PR Zu den Protagonisten gehören AfD-Politiker wie Tino Chrupalla oder Maximilian Krah; die Ex-Grüne und Neu-Rechte Antje Hermenau; SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig oder die frühere Linken- und heutige BSW-Politikerin Katja Wolf. Viele von ihnen "Zonenkinder" wie sie. Wie sie durch deren Lebensgeschichten die heutige Wirklichkeit und ihre Widersprüche einfängt, ist einprägsam. 1976 in Leipzig geboren, war Hensel 13, als die Mauer fiel. Alt genug, die DDR bewusst erlebt, jung genug, die Wende als radikalen Einschnitt erfahren zu haben. Berührend schildert sie, wie sie "an der Hand meiner Mutter" an den Montagsdemos teilnahm ("Atemberaubend schön war es"). Sachsen Fünfte Jahreszeit: Sachsens Jecken steuern dem Höhepunkt entgegen Diese Perspektive prägt sie. "Die Demokratie war meine ständige Begleiterin", heißt es: "Ich glaube an sie, ich lebe in ihr, gebrauche sie täglich, verlasse mich auf sie und will mir nichts anderes vorstellen, will in nichts anderem, in keinem anderen System als einer Demokratie leben." Ob das auch in Zukunft möglich sein werde, fragt sie: "Was würde eine Zukunft ohne Demokratie?" Fragen, die nach der Bundestagswahl 2021 aufkamen, als die Karte von Sachsen ebenso blau wie die der anderen östlichen Flächenländer war, "weil die AfD so gut wie alle Wahlkreise gewonnen hatte".

Dein tägliches News-Update Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden! Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Bitte gib deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Anmelden

Jana Hensel sieht Ende der Demokratie in Ostdeutschland

Nicht wenige Ostdeutsche wählen die AfD. Doch ist jeder AfD-Wähler automatisch ein Feind der Demokratie? © Christophe Gateau/dpa Die Beklemmung im Blick auf die AfD hat der Politikwissenschaftler Philip Manow beschrieben als "beständige Gefahr, dass die Feinde der Demokratie im Namen der Demokratie die Demokratie kapern könnten". Von dieser Gefährdung ist Hensel furchtsam getrieben. So stark ihre Analyse teils ist, wird das Buch geschwächt durch die plakative und voreilige Prämisse, aus der es für Autorin und Leser kein Entrinnen gibt. Dabei unterfordert sich Hensel in den Schlussfolgerungen. Demokratie kann nur durch Demokraten gerettet werden, heißt es, mit der Aussagekraft einer Bauernregel. Angesichts selbst der für die AfD zurzeit besten Umfragezahlen - 39 Prozent in Sachsen-Anhalt, 38 Prozent in Thüringen - wird deutlich, das jeweils eine relative Wählermehrheit dagegen steht. Lässt sich da pauschal von Demokratiefeindlichkeit sprechen? Hensel traut dieser - schweigenden, aber wählenden - Mehrheit nichts zu. Zudem: Ist jede Stimme für die AfD automatisch demokratiefeindlich? Das Buch ist, was es unbedingt sein will: die Chronik eines angekündigten - und unaufhaltsamen - Todes. Hensel lässt keinen Zweifel: "Das Ende der Demokratie in Ostdeutschland wird kommen. Vielleicht ist es schon da. Wir sollten also vorbereitet sein", schreibt sie, im selbstgefälligen Ton des Krisenstolzes.

Wesen der Demokratie ist langsam