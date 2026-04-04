Nest von Storch Gustav zwangsgeräumt: Anwohner in sächsischem Dörfchen protestieren

Bautzen - Eine Zwangsräumung unter Protest: Direkt an der zentralen Kreuzung im 188-Einwohner-Dörfchen Döbra (bei Bautzen ) baute bis Gründonnerstag Storch Gustav an seinem Horst. Trotz einer Sperre, die SachsenEnergie auf dem Mast angebracht hatte, um genau das zu verhindern. Und so kam schließlich der Stromkonzern mit dem Hubsteiger und brachte das Nest an einen anderen Ort. Nicht ohne Widerstand der Anwohner.

Am Ende gab der Storch seine Besetzung auf. © Holm Helis

Storch Gustav ist den Döbraern ans Herz gewachsen: "2024 hat er im Unterdorf genistet", erklärt Anwohnerin Doreen Peter (53). "Da hat aber der Raubvogel die Jungen geholt." Für Gustav wohl dramatisch, sodass er sein Nest an anderer Stelle, eben direkt an der Kreuzung, neu baute.

Im Folgejahr kam er zurück, die Freude im Dorf war groß. "Viele haben hier Stöcke für ihn hingelegt, die er dann gesammelt und für das Nest verwendet hat", sagt Peters Tochter Celine Möbius (26). Tatsächlich schlüpften dort dann Junge.

Doch kaum war das Nest leer, entfernte SachsenEnergie den Bau, setzte eine Art Metallkrone auf die Spitze, die Gustav daran hindern sollte, den Mast erneut zu besetzen.

Doch der Vogel hat seinen eigenen Kopf und baute einfach um den sogenannten Abweiser herum. Ziemlich instabil, sodass sich die Anwohner Sorgen machten und sich an Stromversorger und Behörden wandten. "Eine Masterhöhung wünschen wir uns", sagt Doreen Peter.

Doch SachsenEnergie hatte bereits auf einer Wiese extra für den Storch einen neuen Mast mit Korb aufgestellt, dort sollte er nun hin.