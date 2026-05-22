Übler Vandalismus auf Naturlehrpfad: Stiftung hofft auf Spenden nach Graffiti-Attacke

Borna - Großflächige Sprühattacken verschandeln seit einigen Tagen viele der Informationstafeln des 13 Kilometer langen Lehrpfads im Naturschutzgebiet Bockwitz im Leipziger Land.

Da biste baff: Der Naturlehrpfad Bockwitz wurde erst vor wenigen Monaten eingeweiht, doch schon sind die Infotafeln beschmiert. © Stadt Borna

Die Landesstiftung Natur hat den Schaden von geschätzt mehreren Tausend Euro bei der Polizei angezeigt.

Jetzt sollen die Tafeln gereinigt und mit einer Anti-Graffiti-Schutzfolie versehen werden.