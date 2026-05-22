Übler Vandalismus auf Naturlehrpfad: Stiftung hofft auf Spenden nach Graffiti-Attacke
350 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Borna - Großflächige Sprühattacken verschandeln seit einigen Tagen viele der Informationstafeln des 13 Kilometer langen Lehrpfads im Naturschutzgebiet Bockwitz im Leipziger Land.
Die Landesstiftung Natur hat den Schaden von geschätzt mehreren Tausend Euro bei der Polizei angezeigt.
Jetzt sollen die Tafeln gereinigt und mit einer Anti-Graffiti-Schutzfolie versehen werden.
Robert Clemen (58), Direktor der Landesstiftung Natur, hofft auf Spenden, um den Pfad wieder herzurichten: "Helfen Sie uns dabei!" Infos: lanu.de.
Titelfoto: Stadt Borna