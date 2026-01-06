Streit eskaliert: Mann zückt gefährlichen Gegenstand - Festnahme!
Bad Düben - Die Polizei musste am Montagabend zu einem Großeinsatz nach Bad Düben im Landkreis Nordsachsen ausrücken. Ein Streit eskalierte.
Auf TAG24-Anfrage bestätigte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen, dass sich gegen 20 Uhr eine "häusliche Auseinandersetzung" im Windmühlenweg in Bad Düben entwickelte und körperlich wurde.
Dabei zückte ein Tatverdächtiger einen gefährlichen Gegenstand, um eine andere Person damit zu verletzten.
Die Polizeibeamten konnten ihn stellen und vorläufig festnehmen.
Unbestätigten Informationen zufolge soll es sich dabei um einen 22-jährigen Mann handeln. Wieso der Streit eskalierte, ist noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen.
Von vor Ort erfuhr TAG24, dass eine Person wohl durch den gefährlichen Gegenstand verletzt wurde. In einem weiteren Haus in derselben Straße soll wohl eine weitere verletzte Person vom Rettungsdienst behandelt worden sein.
Ob die Fälle zusammenhängen, konnte am Dienstagmorgen noch nicht offiziell bestätigt werden. Die Ermittlungen laufen.
