Schüler protestieren gegen Erhöhung des Bildungstickets

Dresden - Um das Finanzloch von rund 3 Milliarden Euro im anstehenden Doppelhaushalt zu stopfen, stellt die Staatsregierung offenbar alles auf den Prüfstand. Auch das Bildungsticket . Gegen eine Preiserhöhung regt sich schon jetzt Protest.

Wird das Bildungsticket teurer? Die Staatsregierung rechnet noch - Ergebnis steht aus. © DPA

Noch kostet das Ticket 15 Euro monatlich und gilt im gesamten jeweiligen Verbund. Aber das könnte sich in absehbarer Zeit ändern.

Einem Bericht des MDR zufolge erwägt man in Dresden eine Preiserhöhung.

"Diese Koalition ist offenbar bereit, Kinder und deren Familien zu belasten, weil Geld fehlt", kritisiert der mobilitätspolitische Sprecher der Linksfraktion, Stefan Hartmann (57).

Wer das Bildungsticket verteuere, grenze junge Menschen aus – gerade abseits der Großstädte, wo Bus und Bahn besonders dringend gebraucht würden, sagte Hartmann.

Zudem erklärte er, eine Verteuerung sei mit der Linken nicht zu machen.