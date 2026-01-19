Endlich wird mal was billiger: So konkret sind die Preise für Strom und Gas gesunken

Dresden - Seit dem Ukraine-Krieg und der damit verbundenen Energiekrise wird gefühlt alles teurer. Nur die Strom- und Gaspreise sind derzeit im Tiefflug. Sachsen profitiert davon besonders.

Sinkende Netzentgelte - sinkende Preise: Selbst wenn der Stromzähler in vielen sächsischen Haushalten in diesem Jahr schneller läuft, dürften sie am Ende weniger bezahlen. © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Rund 8,5 Prozent sparen Verbraucher in Sachsen im Schnitt in der örtlichen Grundversorgung. Damit sind die Rückgänge laut der Vergleichsplattform Verivox im Freistaat so hoch wie nirgendwo sonst in Deutschland.

Ein 3-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4000 kWh bezahlt dort im Schnitt rund 143 Euro weniger, teilte Verivox mit. Allerdings ist der Grundversorgungstarif meist der teuerste.

Bei SachsenEnergie, also in Dresden und Ostsachsen, sank der Stromverbrauchspreis zum Jahreswechsel um bis zu 4,24 Cent pro Kilowattstunde. Ersparnis für einen 4-Personen-Haushalt: bis zu 91 Euro im Jahr. Heizen mit Erdgas ist um 0,34 Cent je Kilowattstunde billiger.

Die Preise gesenkt haben auch die Leipziger Stadtwerke. Bei Strom sparen Haushalte mit einem Verbrauch von 1800 kWh damit rund sechs Prozent oder 52 Euro brutto pro Jahr, bei Gas sogar rund neun Prozent oder 189 Euro brutto jährlich, so der Versorger.