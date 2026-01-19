Immer mehr Schüler leiden an psychischen Problemen: Sächsisches Projekt will Abhilfe schaffen

Dresden - Psychische Belastungen und Probleme bei Kindern und Jugendlichen machen sich nach Einschätzung von Fachleuten immer mehr im Schulalltag bemerkbar – mit Folgen für Unterricht, Schulklima und Lehrkräfte.

Der Schulalltag kann oft ziemlich anstrengend sein - fast jeder zweite Schüler leidet unter Stress. (Symbolfoto) © Marcel Kusch/dpa

"Nicht nur die Zunahme, auch fehlende abgestimmte Abläufe im Umgang mit psychisch auffälligen Schülerinnen und Schülern belasteten zusätzlich", sagte Veit Roessner (52), Chef der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum Dresden, der Deutschen Presse-Agentur.

Wenn nicht frühzeitig geklärt werde, wer wann welche Schritte übernehme, würden Hilfen teils nebeneinander herlaufen, nicht mehr greifen oder zu spät kommen, betonte der Professor. Das zeige sich etwa beim Thema Schulabsentismus.

Wenn ein Kind nicht mehr zur Schule gehe, werde oft ohne kinder- und jugendpsychiatrische Beteiligung darüber beraten, ob ein Bußgeld gegen die Eltern verhängt werde oder welche pädagogische Maßnahme infrage käme.

"Dem Fernbleiben vom Unterricht kann jedoch eine Vielzahl von Ursachen zugrunde liegen, darunter auch psychische Erkrankungen – etwa Angst- oder Zwangsstörungen", sagte Roessner.

Es bestehe die Gefahr, dass über lange Zeit Maßnahmen ergriffen würden, ohne die eigentliche Problemlage zu klären.