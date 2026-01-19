Felsenbühnen-Programm, erste Premiere, neuer Operndirektor: Landesbühnen starten ins neue Jahr

Radebeul/Rathen - Mit einem runden Paket starten die Landesbühnen Sachsen ins neue Jahr. Das Programm für die Felsenbühne Rathen steht, an diesem Wochenende stand mit "Terror" die erste Premiere im Stammhaus an. Außerdem gibt's eine neue Personalie.

Die Landesbühnen Sachsen feiern 90-jähriges Jubiläum der Felsenbühne in Rathen. © Picxell

Mit einem hochkarätigen Spielplan feiern die Landesbühnen Sachsen das 90-jährige Jubiläum der von ihnen bespielten Felsenbühne in Rathen. Zwei Premieren, sechs Repertoire-Stücke und mehrere Gastspiele stehen an.

Start ist am 16. Mai mit "Pippi Langstrumpf", inszeniert von Oberspielleiter Jan Meyer. Astrid Lindgrens anarchisches Mädchen wird von der neu engagierten Vega Fenske gespielt. "Wir bringen die Geschichte in einer neuen, anderen Fassung"; sagt Landesbühnen-Intendant Manuel Schöbel (65), der auf viele junge Leute im Publikum hofft.

Makaber wird es dann ab 30. Mai mit der Premiere des Musicals "Der kleine Horrorladen" nach dem Film von Roger Corman. Darin entfaltet sich zwischen Horror, Liebe und Rockmusik ein opulentes Spektakel, in dem Franziska Abram (35) und Oliver Natterer (24) in den Hauptrollen agieren.

Eine spartenübergreifende Produktion mit dem Musiktheater- und Schauspiel-Ensemble in der Regie von Manuel Schöbel. Eine Band unter der musikalischen Leitung von Hans-Peter Preu und eine große Besetzung mit Sängerinnen und Tänzerinnen sorgen für Schmiss. Schöbel: "Wir erzählen mit der kannibalischen Pflanze davon, woher das Böse in der Welt kommt." Mit Musik und Witz.

90 Jahren Felsenbühne - da darf auch der "Freischütz" nicht fehlen, gerade zu Carl Maria von Webers 200. Todestag. Man werde deshalb auch Webers unbekannte Oper "Silvana" ins Repertoire nehmen (7. Juni), als offizieller Beitrag für die Musikfestspiele Dresden.