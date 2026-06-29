Experten rechnen mit sprunghaftem Preisanstieg: Gibt es nächste Woche Schlangen an der Tanke?

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Nächste Woche läuft der Tankrabatt aus, Experten rechnen mit sprunghaft steigenden Preisen. Wird es zuvor lange Schlangen an der Tankstelle geben?

Von Thomas Staudt

Dresden/Berlin - Vielleicht lieber schnell noch mal volltanken! Am Dienstag läuft der Tankrabatt aus. Dann, so Experten, drohen wieder Preise an der Zapfsäule von über zwei Euro. Wer kurz vor knapp noch "billig tanken" will, muss mit Warteschlangen rechnen.

So sahen die Preise am Freitag in Dresden aus. Tendenz: wieder steigend.
So sahen die Preise am Freitag in Dresden aus. Tendenz: wieder steigend.  © Stefan Häßler

So "günstig", wie in den letzten zwei Wochen, war Tanken in Sachsen schon lange nicht mehr.

In Dresden etwa lag der niedrigste Preis für einen Liter Diesel am Freitagvormittag laut der App "mehr-tanken" bei 1,71 Euro (STAR, Reicker Straße), in Leipzig bei 1,68 Euro (STAR, Torgauer Straße) und in Chemnitz konnten Autofahrer bei Greenline in der Blankenauer Straße sogar für nur 1,63 Euro Diesel tanken.

Parallel dazu lag ein Liter Super in Dresden bei unter 1,90 Euro (1,88 Euro, Orlen, Dohnaer Straße). Günstiger war es wiederum in Leipzig (1,83 Euro, Globus, An der Passage) und Chemnitz (1,79 Euro, blitz-Tank, Olbernhauer Straße).

Schäden im Gleisbett: Busnotverkehr auf Dresdner S-Bahn-Linie
Sachsen Schäden im Gleisbett: Busnotverkehr auf Dresdner S-Bahn-Linie

Spätestens am Mittwoch dürften diese Literpreise der Vergangenheit angehören. Der Tankrabatt der Bundesregierung läuft aus. Rufe nach einer Verstetigung, vom Deutschen Bauernverband etwa oder der Handwerkskammer Leipzig, blieben ohne Reaktion.

Die Tanklager sind noch mit "günstigem" Sprit gefüllt.
Die Tanklager sind noch mit "günstigem" Sprit gefüllt.  © IMAGO/Markus Matzel
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Tanken macht keinen Spaß - vor allem das Bezahlen ...
Tanken macht keinen Spaß - vor allem das Bezahlen ...  © 123RF

ADAC rechnet erneut mit Preisen von über zwei Euro

Florian Wagner vom ADAC Sachsen erwartet sprunghaft steigende Preise.
Florian Wagner vom ADAC Sachsen erwartet sprunghaft steigende Preise.  © ADAC

Das sächsische Wirtschaftsministerium wagt keine Prognose zur weiteren Preisentwicklung, der ADAC schon: "Mit Wegfall des Tankrabatts erwarten wir, dass die Preise sprunghaft steigen werden", teilte Florian Wagner vom ADAC Sachsen auf TAG24-Anfrage mit.

Er rechnet damit, dass die 17 Cent Ermäßigung von den Mineralölkonzernen direkt draufgepackt werden - "und das, obwohl noch günstig eingekaufter Sprit in den Tanks zu finden ist".

Experten gehen generell von einem Anstieg bei Super auf 2,13 Euro bis 2,18 Euro aus. Bei Diesel könnten die Preise dementsprechend auf 2,08 Euro und bis zu 2,13 Euro hochschnellen.

Kurz vorm Auslaufen des Tankrabatts zum Monatsende ist wieder mit Warteschlangen zu rechnen.
Kurz vorm Auslaufen des Tankrabatts zum Monatsende ist wieder mit Warteschlangen zu rechnen.  © IMAGO/Kosecki

Branchenkennern zufolge dürften einige Konzerne die Preise wegen der 12-Uhr-Regel bereits Dienstagmittag anheben. Schon am Montagabend und am Dienstagvormittag könnte es deshalb zu Warteschlangen an einzelnen Tankstellen kommen, weil jeder ein letztes Mal die günstigeren Preise mitnehmen will ...

Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/Kosecki /ADAC

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