Experten rechnen mit sprunghaftem Preisanstieg: Gibt es nächste Woche Schlangen an der Tanke?

Dresden/Berlin - Vielleicht lieber schnell noch mal volltanken! Am Dienstag läuft der Tankrabatt aus. Dann, so Experten, drohen wieder Preise an der Zapfsäule von über zwei Euro. Wer kurz vor knapp noch "billig tanken" will, muss mit Warteschlangen rechnen.

So sahen die Preise am Freitag in Dresden aus. Tendenz: wieder steigend. © Stefan Häßler

So "günstig", wie in den letzten zwei Wochen, war Tanken in Sachsen schon lange nicht mehr.

In Dresden etwa lag der niedrigste Preis für einen Liter Diesel am Freitagvormittag laut der App "mehr-tanken" bei 1,71 Euro (STAR, Reicker Straße), in Leipzig bei 1,68 Euro (STAR, Torgauer Straße) und in Chemnitz konnten Autofahrer bei Greenline in der Blankenauer Straße sogar für nur 1,63 Euro Diesel tanken.

Parallel dazu lag ein Liter Super in Dresden bei unter 1,90 Euro (1,88 Euro, Orlen, Dohnaer Straße). Günstiger war es wiederum in Leipzig (1,83 Euro, Globus, An der Passage) und Chemnitz (1,79 Euro, blitz-Tank, Olbernhauer Straße).

Spätestens am Mittwoch dürften diese Literpreise der Vergangenheit angehören. Der Tankrabatt der Bundesregierung läuft aus. Rufe nach einer Verstetigung, vom Deutschen Bauernverband etwa oder der Handwerkskammer Leipzig, blieben ohne Reaktion.