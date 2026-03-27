Tarifeinigung im sächsischen Nahverkehr: Doch bei diesen Busbetrieben drohen weiter Streiks
Dresden - Der Tarifstreit im sächsischen Nahverkehr ist teilweise beigelegt. Seitens ver.di konnte eine Einigung für den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) erzielt werden. Dagegen gibt es noch keine Lösung für die Busbetriebe des Arbeitgeberverbands Nahverkehr (AVN).
Zum KAV Sachsen gehören die fünf Unternehmen Chemnitzer Verkehrs-AG, die Dresdner Verkehrsbetriebe, die Leipziger Verkehrsbetriebe, die Städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau und die Plauener Straßenbahn.
Für deren rund 6000 Beschäftigte wurde eine stufenweise Erhöhung der Jahressonderzahlung von derzeit 30 Prozent auf bis zu 50 Prozent eines Monatsentgelts vereinbart.
Zudem sollen die Nachtarbeitszuschläge steigen und Entlastungen bei Ruhezeiten und Dienstschichtlängen erfolgen. Die ver.di-Forderung der 35-Stunden-Woche scheiterte jedoch - es bleibt bei 38 Stunden, wodurch deutliche Leistungskürzungen im Nahverkehr abgewendet worden seien, wie der Verhandlungsführer der CVAG erklärte.
Der neue Tarifvertrag startet rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres und besitzt eine Laufzeit bis Ende 2029.
Weitere Verhandlungsrunde für AVN-Gruppe Sachsen im April
Unklar ist bislang, welchen Ausgang die Verhandlungen für Mitarbeiter der AVN-Gruppe nehmen. Ein neues Angebot soll es Anfang des kommenden Monats für die sechste Runde geben, wie die Arbeitgeberseite laut ver.di zusicherte.
"Die Fahrgäste können bis zum 2. April davon ausgehen, dass es zu keinen weiteren Warnstreiks kommt", sagte der Verhandlungsführer der Gewerkschaft, Sven Vogel (55).
Sollte jedoch auch in der nächsten Runde kein verhandlungsfähiges Angebot auf den Tisch kommen, seien ausgedehnte Arbeitskämpfe wahrscheinlich. "Es liegt nun an den Arbeitgebern, eine weitere Eskalation zu vermeiden", so Vogel.
Zum AVN Sachsen gehören folgende Unternehmen: die DVS Dresden, ETP Chemnitz, die Regionalverkehre in Sächsischer Schweiz/Erzgebirge/Westsachsen, REGIOBUS Mittelsachsen, die Verkehrsgesellschaft Meißen, die Verkehrsgesellschaft Hoyerswerda, die Görlitzer Verkehrsbetriebe, der Omnibusverkehr Oberlausitz, DB Regio Bus Ost (Zittau) und Regionalbus Oberlausitz.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa