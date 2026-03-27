Tarifeinigung im sächsischen Nahverkehr: Doch bei diesen Busbetrieben drohen weiter Streiks

Dresden - Der Tarifstreit im sächsischen Nahverkehr ist teilweise beigelegt. Seitens ver.di konnte eine Einigung für den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) erzielt werden. Dagegen gibt es noch keine Lösung für die Busbetriebe des Arbeitgeberverbands Nahverkehr (AVN).

Die Gewerkschaft ver.di hat den Tarifstreit mit dem KAV Sachsen beendet. (Symbolfoto) © Tom Weller/dpa

Zum KAV Sachsen gehören die fünf Unternehmen Chemnitzer Verkehrs-AG, die Dresdner Verkehrsbetriebe, die Leipziger Verkehrsbetriebe, die Städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau und die Plauener Straßenbahn.

Für deren rund 6000 Beschäftigte wurde eine stufenweise Erhöhung der Jahressonderzahlung von derzeit 30 Prozent auf bis zu 50 Prozent eines Monatsentgelts vereinbart.

Zudem sollen die Nachtarbeitszuschläge steigen und Entlastungen bei Ruhezeiten und Dienstschichtlängen erfolgen. Die ver.di-Forderung der 35-Stunden-Woche scheiterte jedoch - es bleibt bei 38 Stunden, wodurch deutliche Leistungskürzungen im Nahverkehr abgewendet worden seien, wie der Verhandlungsführer der CVAG erklärte.

Der neue Tarifvertrag startet rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres und besitzt eine Laufzeit bis Ende 2029.