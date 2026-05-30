Am Wochenende stehen die Türen offen: Wie ein Quereinsteiger aus Sachsen Umgebindehäuser rettet

Löbau - Mehr als 6500 Umgebindehäuser stehen in Sachsen auf der Denkmalliste. Beim Tag der offenen Tür zeigen Eigentümer und Nutzer an diesem Wochenende, wie außergewöhnlich das Leben im Denkmal ist.

Widmet sein Leben den Umgebindehäusern: Arnd Matthes (63), Geschäftsstellenleiter der Stiftung Umgebindehaus, steht im Pilgerhaus Weißenberg. © DPA

Umgebindehäuser liegen Arnd Matthes am Herzen. In Waditz bei Bautzen bewohnt der 63-Jährige ein 1661 erbautes Objekt, das er privat saniert hat.

Auch in seiner beruflichen Laufbahn setzte er alles daran, möglichst viele Zeugnisse der einzigartigen Volksbauweise zu erhalten. Matthes leitet seit 2013 die Geschäftsstelle der Stiftung Umgebindehaus in Ebersbach-Neugersdorf und berät Hauseigentümer. "So manchen habe ich sicherlich mit dem Umgebinde-Virus angesteckt", vermutet er.

Der gelernte Autoschlosser kam 1992 als Quereinsteiger zum Denkmalschutz. Die Spezialisierung auf Umgebindehäuser nennt er einen "Glücksfall".

Schon als Kind habe er die Behaglichkeit der urigen Denkmale bei den Großeltern in Cunewalde lieben gelernt. "Dort war es einfach gemütlich."