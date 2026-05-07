ChatGPT schickte Berliner nach Oederan: Neues Leben im alten "Hirsch" dank künstlicher Intelligenz

Oederan - Neustart auf dem Oederaner Markt. Wo zuletzt Stillstand herrschte, duftet es jetzt wieder nach Pizza und Pasta. Die Geschichte dahinter ist so ungewöhnlich wie der neue Wirt selbst.

Reldjon Atia (27) ist nicht nur Betreiber, sondern sorgt auch als Kellner dafür, dass es den Gästen gut geht. © Kristin Schmidt

"Ich habe das Restaurant hier mit ChatGPT gefunden", sagt Reldjon Atia (27) alias Cheff Deffi und grinst. Der gebürtige Albaner mit großer Liebe für die italienische Küche wollte raus aus Berlin - weg von hohen Mieten, harter Konkurrenz und einem Leben, das ihm zu stressig wurde. Mittels künstlicher Intelligenz hatte er nach einem Restaurant gesucht, das von einer Stadt oder Gemeinde verpachtet wird, in der es preiswerten Wohnraum gibt. Die KI spuckte neben Leipzig und Dresden auch Oederan aus.

Die Entscheidung für Oederan fiel schnell. Wohnung? "Habe ich hier in zwei Tagen bekommen." In der Hauptstadt kaum vorstellbar. Auch privat zog es ihn bewusst aufs Land: "Ich will nicht, dass meine Kinder in Berlin aufwachsen."

Doch der Start war holprig. Probleme mit den Wasserleitungen bremsten die Pläne aus. Kurzzeitig verlor er die Hoffnung, dann ging alles ganz schnell.

"Wir haben eine Woche alles komplett sauber gemacht und so viel Arbeit reingesteckt." Am 30. April eröffnete seine "Trattoria Toscana von Chef Deffi".