Tausende Sachsen haben ein neues Geschlecht

Dresden - In Leipzig haben mehr Menschen ihren Geschlechtseintrag ändern lassen als in Dresden und Chemnitz zusammen.

Mit dem neuen Selbstbestimmungsgesetz sind Änderungen des Geschlechtseintrags und des Vornamens einfach per Erklärung beim Standesamt möglich. © picture alliance/dpa

Das geht aus einer Antwort des sächsischen Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage der AfD-Abgeordneten Doreen Schwietzer (54) hervor (Drs. 8/6289).

Danach registrierte Leipzig seit Inkrafttreten des Selbstbestimmungsgesetzes 1161 Änderungen, in Dresden waren es 525, in Chemnitz lediglich 227 (Sachsen gesamt: 2884 Änderungen).

Die häufigste Änderung war der Wechsel von weiblich zu männlich (38 Prozent). 307 der Antragstellenden waren zwischen 14 und 17 Jahre alt.