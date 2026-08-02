Unwetter hinterlässt Spuren: Sächsisches Tierheim stark beschädigt

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Das Unwetter in der Nacht auf Samstag hat Spuren in Sachsen hinterlassen - so auch im Delitzscher Tierheim (Nordsachsen).

Von Annika Rank

Delitzsch - Das Unwetter in der Nacht auf Samstag hat Spuren in Sachsen hinterlassen - so auch im Delitzscher Tierheim (Nordsachsen).

Das Tierheim hat unter dem nächtlichen Sturm gelitten.
Das Tierheim hat unter dem nächtlichen Sturm gelitten.  © Facebook/Tierheim Delitzsch

Wie das Tierheim am Samstagmorgen in einem Facebook-Beitrag berichtete, ist das Personal bereits seit Stunden damit beschäftigt, die Sturmschäden zu beseitigen.

"Mehrere Dächer wurden beschädigt, ein Schornstein wurde zerstört, nachdem ein Pfosten mit Telefonkabel darauf gestürzt ist", hieß es. "Zudem drang an mehreren Stellen Wasser in unsere Hunde- und Katzenhäuser ein."

Nun wird alles daran gesetzt, die beschädigten Stellen zu reparieren, damit die Tiere wieder ein sicheres Umfeld haben. Darüber hinaus ist im Tierheim sowohl das Internet als auch der Telefonanschluss ausgefallen, was die Erreichbarkeit momentan schwierig macht.

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"Bitte habt Verständnis, wenn wir auf Nachrichten momentan nicht oder nur sehr verzögert reagieren können", schrieben die Pfleger. "Sobald die Störung behoben ist, informieren wir Euch selbstverständlich umgehend."

Die Schäden sind auf dem ganzen Gelände sichtbar.
Die Schäden sind auf dem ganzen Gelände sichtbar.  © Facebook/Tierheim Delitzsch
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Ein Telefonmast wurde umgerissen.
Ein Telefonmast wurde umgerissen.  © Facebook/Tierheim Delitzsch

Trotz allem sei man "unendlich erleichtert", dass bei dem Sturm keine Tiere oder Menschen zu Schaden gekommen sind: "Das ist in dieser Situation das Allerwichtigste."

Titelfoto: Montage Facebook/Tierheim Delitzsch

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