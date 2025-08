Kurz vor dem Abflug auf Diät gesetzt: Busfahrer päppelt seit 40 Jahren Störche auf

Alles in Kürze

"Jetzt, so kurz vor der Auswilderung, reduziere ich aber das Futter und entwöhne sie etwas. Sonst gibt es für die Tiere keinen Anreiz, selbst auf Futtersuche zu gehen."

Er ist auch Storchenbeauftragter für die Region Geithain im Landkreis Leipzig und fährt ansonsten Linienbusse in Altenburg in Thüringen .

Mehr als 100 Tiere habe er in den vergangenen Jahrzehnten aufgepäppelt, sagte Storchenvater Jörg Spörl. "Jeder hat ja seinen Vogel. Meiner ist halt etwas größer", betonte der 62-Jährige.

Neben den rund 100 betreuten Störchen in den letzten zehn Jahren sorgt Jörg Spörl in seinem Garten und in der Umgebung mit mehreren Nisthilfen für einen Schlafplatz für die Jungstörche und für sein Storchenpaar, das jedes Jahr Nachwuchs hat.