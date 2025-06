Tischtennisbälle aus Sachsen fliegen bis nach Afrika

Spenden kann jeder: "Die alten Schläger, Beläge, Hölzer und Bälle können einfach an uns geschickt werden", so Bohrmann.

"Der Kontakt nach Ghana kam über Social Media zustande", erzählt Matthias Bohrmann (40) vom Tischtennisspezialisten Tikotec UG in Dippoldiswalde. Sie unterstützen das Projekt mit ihrer Expertise.

Ihr Ziel: Nachhaltigkeit, Sport und internationale Solidarität auf einen Schlag verbinden. Gesammelt werden alte Schläger, Beläge, Hölzer und Bälle – alles, was Kinder in Ghana brauchen können, um richtig loszuspielen.

Statt für "genialsozial" nur einen Tag zu jobben, starten Lina (14) und Lennox (15) eine ganze Aktionswoche – und sammeln seit 16. Juni bis diesen Freitag gebrauchte Tischtennisausrüstung für Kinder in Ghana.

Die Schüler haben sogar ein eigenes Video gedreht, das in den sozialen Netzwerken auf die Aktion aufmerksam machen soll. "Zusammen können wir richtig was bewegen", heißt es in dem kurzen Clip.

"Wir sind gespannt, wie viele Leute etwas einschicken und hoffen auf rege Beteiligung", ergänzt Bohrmann.