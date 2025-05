Tod nach Techno-Party? 21-jährige Dresdnerin tot im Wald entdeckt! Jugendlicher (16) festgenommen

Laußnitz - Schrecklicher Fund in der Nähe von Dresden: In einem Waldgebiet bei Laußnitz (Landkreis Bautzen) hat die Polizei Kamenz nach Zeugenhinweisen am Sonntagmorgen den leblosen Körper einer jungen Frau gefunden! Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der 21-Jährigen feststellen. Die Verstorbene soll sich wegen einer Party in dem Waldgebiet aufgehalten haben.