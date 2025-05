Nach tödlichem Crash: Eintracht Niesky trauert um Vorstandsmitglied (†40)

Niesky - Am Samstagnachmittag kam es auf der B115 im Landkreis Görlitz zu einem schrecklichen Unfall, bei dem ein Mann verstarb. Wie der FV Eintracht Niesky bestätigte, handelte es sich dabei um Vorstandsmitglied Paul Neumann (†40). Der Fußball-Liebhaber soll sich auf der Heimfahrt nach einem Spiel seines Vereins befunden haben.

Der Unfall passierte am Samstagnachmittag auf der B115. © xcitepress/Pascal Gotschling

Zwischen Stannewisch und Rietschen kam Neumann gegen 17.30 Uhr mit seinem Wagen von der Straße ab, verstarb noch am Unfallort. Beim FV Eintracht Niesky sorgte die Nachricht von seinem Ableben für Entsetzten und Bestürzung.

"Der gesamte Verein ist schockiert und unendlich traurig über diesen plötzlichen Verlust", teilte man am Sonntag auf Facebook mit. "Paul war nicht nur ein geschätzter Freund, sondern auch ein außergewöhnlicher Mensch, der mit vielen von uns nicht nur auf dem Sportplatz zu tun hatte."

Neumann habe das Vereinsleben massiv geprägt, hieß es weiter. Der 40-Jährige war Teil des Vorstands des FV Eintracht Niesky, in dieser Funktion für die "Koordinierung Sportstätte (Infrastruktur, Fuhrpark, Arbeitseinsätze)" und die Organisation des Spielbetriebs zuständig.



Die erste Mannschaft des Vereins spielt in der aktuellen Saison in der Landesklasse Ost, war am zurückliegenden tragischen Samstag bei der Zweiten des SC Freital zu Gast.