Emotionaler Spendenaufruf nach tödlichem Sturz in Tankwaggon: Familie trauert um Viktor (†54)

Viktor (†54) hinterlässt eine trauernde Familie, darunter auch seine zwei jüngsten Kinder (11 und 13). © gofundme

Am vergangenen Samstag stürzte Viktor am Bahnhof der Gemeinde Sohland an der Spree aus noch zu ermittelnder Ursache in einen leeren Biodiesel-Tankwaggon und starb. Anschließende Wiederbelebungsversuche konnten ihn nicht mehr retten.

Zurück lässt der verunglückte Arbeiter seine Frau Nadja, mehrere Kinder sowie eine "kleine Katzenfamilie", heißt es in einer ins Leben gerufenen Spendenaktion für die trauernde Familie auf der Plattform "GoFundMe". Rund 16.000 Euro (Stand: 29. Mai, 14.40 Uhr) konnten bisher gesammelt werden.

Eine Freundin der Familie schrieb darin über Viktor: "An diesem Tag haben wir nicht nur einen Ehemann verloren, sondern auch einen Familienvater. Er war ein großartiger Freund, Arbeitskollege und geschätzter Mitmensch."

Auch die Familie um Ehefrau Nadja sprach in einem veröffentlichten Nachruf nur in den höchsten Tönen über den 54-Jährigen: "Er war der Inbegriff von Stärke, Zuversicht und Liebe - ein Mann mit Ambitionen, mit Tiefe, mit Weitblick. Sein Verlust hinterlässt eine Lücke, die niemand füllen kann."