Tödlicher Hubschrauberabsturz bei Grimma: Das ist der Stand der Ermittlungen

Grimma - Knapp drei Monate nach dem tödlichen Absturz eines Hubschraubers in den Fluss Mulde in Grimma ist die Ursache weiter ungeklärt. Im Luftfahrtamt der Bundeswehr untersucht der "General Flugsicherheit" den Unfall. Parallel dazu läuft bei der Staatsanwaltschaft Leipzig ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren.

Wieso der Hubschrauber in die Mulde stürzte, ist weiterhin nicht geklärt. (Archivbild) © Sören Müller

Ergebnisse lägen noch nicht vor, teilten beide Behörden auf Anfrage mit.

Der Hubschrauber war am 29. Juli bei einem Übungsflug der Bundeswehr in die Mulde gestürzt. Die aus einer Soldatin und zwei Soldaten bestehende Hubschrauberbesatzung kam dabei ums Leben. Der Hubschrauber war im Tiefflug unterwegs.

Unmittelbar nach dem Absturz war öffentlich die Vermutung geäußert worden, der Hubschrauber könnte in ein Stahlseil geflogen sein, das am Unglücksort in wenigen Metern Höhe quer über den Fluss gespannt war.

Es diente regulär zu Messzwecken. Ein Sprecher der Luftwaffe teilte mit, dass zum möglichen Ablauf des Unfalls vor Abschluss der Untersuchungen keine Angaben gemacht würden.

"Bei den Untersuchungen zum Flugunfall bei Grimma handelt es sich um noch laufende Ermittlungen, die sich ergebnisoffen auf alle infrage kommenden Ursachen erstrecken. Zu diesem Zeitpunkt können daher noch keine Aussagen zur Ursächlichkeit des Unfallgeschehens getroffen werden", hieß es.