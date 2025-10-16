Baustelle in Mittelsachsen startet: Bundesstraße voll gesperrt

Geringswalde - Ab kommender Woche starten bei Geringswalde (Landkreis Mittelsachsen) Bauarbeiten auf der B175.

Ab Montag wird die B175 bei Geringswalde voll gesperrt. (Symbolbild) © 123RF/75tiks

Laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) wird ab Montag die Fahrbahn der B175 zwischen Geringswalde und Altgeringswalde erneuert.

"Auf einer Länge von rund 200 Metern werden ab dem Ortsausgang Geringswalde die Asphaltdeck- und -binderschicht vollflächig erneuert sowie die Fahrbahnmarkierung neu aufgebracht", heißt es weiter.

Während der Arbeiten muss die B175 voll gesperrt werden. Der Verkehr wird von Rochlitz kommend über die S250 nach Erlau und weiter über die S200 nach Altgeringswalde zurück auf die B175 umgeleitet.

Die Umleitung für die Gegenrichtung erfolgt analog dazu. "Von Hartha kommend ist die Bundesstraße bis zur Teichgasse befahrbar. Von Geringswalde kommend ist die B 175 bis Fa. Klietsch frei", so das LASuV.