Nichts wie rein ins kühle Nass! Das sind Sachsens schönste Freibäder

Dresden - Die Freibadsaison in Sachsen hat begonnen und viele Freibäder haben schon geöffnet. Doch wohin bei schönem Wetter? Das unabhängige Online-Vergleichsportal testberichte.de hat die besten Freibäder in Deutschland ermittelt. Dafür wurden über 800.000 Online-Rezensionen zu 1700 Freibädern in Deutschland ausgewertet. Nur ein sächsisches Freibad schaffte es dabei in die Top 10, insgesamt 13 sind unter den Top 100 vertreten. Das sind Sachsens zehn beste Freibäder.