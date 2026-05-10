Tradition, Image und "ein großes Gefühl": Sachsenring plant fürs Jubiläum

Hohenstein-Ernstthal - Der Sachsenring zählt zu den legendärsten Rennstrecken der Welt. Nächstes Jahr feiert Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau ) den 100. Geburtstag des Rundkurses, der eine ganze Region prägt.

Für eine gute Sicht auf den Motorrad-WM-Lauf von 1971 kletterten die Zuschauer am Sachsenring in gewagte Höhen. © Repro: Andreas Kretschel

"Der Sachsenring ist Tradition, Image, Wirtschaftsfaktor - und nicht zuletzt ein großes Gefühl. Er ist ein Identifikationspunkt für die gesamte Region", sagt Oberbürgermeister Lars Kluge (48, CDU).

So wie die Rennen an der Rennstrecke traditionell Volksfestcharakter haben, wird auch das Jubiläum gefeiert. Geplant ist ein Festwochenende vom 7. bis 9. Mai im Rahmen der "ADAC Sachsenring Classic".

Für Präsentationsfahrten werden rund 400 historische Motorräder, Automobile und Gespanne erwartet - allesamt mit einem Bezug zur alten Rennstrecke. Dazu gibt es Sonderausstellungen mit historischen Zeitdokumenten.

Ehemalige Werksfahrer, Rennlegenden und Weltmeister vergangener Jahrzehnte werden als Ehrengäste eingeladen.