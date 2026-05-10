Tradition, Image und "ein großes Gefühl": Sachsenring plant fürs Jubiläum
Hohenstein-Ernstthal - Der Sachsenring zählt zu den legendärsten Rennstrecken der Welt. Nächstes Jahr feiert Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau) den 100. Geburtstag des Rundkurses, der eine ganze Region prägt.
"Der Sachsenring ist Tradition, Image, Wirtschaftsfaktor - und nicht zuletzt ein großes Gefühl. Er ist ein Identifikationspunkt für die gesamte Region", sagt Oberbürgermeister Lars Kluge (48, CDU).
So wie die Rennen an der Rennstrecke traditionell Volksfestcharakter haben, wird auch das Jubiläum gefeiert. Geplant ist ein Festwochenende vom 7. bis 9. Mai im Rahmen der "ADAC Sachsenring Classic".
Für Präsentationsfahrten werden rund 400 historische Motorräder, Automobile und Gespanne erwartet - allesamt mit einem Bezug zur alten Rennstrecke. Dazu gibt es Sonderausstellungen mit historischen Zeitdokumenten.
Ehemalige Werksfahrer, Rennlegenden und Weltmeister vergangener Jahrzehnte werden als Ehrengäste eingeladen.
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Korso mit Fahrzeugen von 1927 bis 1939
Auch der alte Sachsenring soll eingebunden und für die Fans erlebbar gemacht werden. "Der neue Sachsenring wäre nichts ohne den alten. Es gibt kaum eine Familie in der Stadt, die nicht in irgendeiner Weise mit dem Sachsenring in Verbindung steht", sagt Klaus Bräuer, Sportleiter des Automobil- und Motorrad-Clubs Sachsenring.
Der Verein organisiert einen Korso mit Fahrzeugen von 1927 bis 1939, der am 7. Mai 2027 zwei Runden über die alte Rennstrecke führt und zum symbolischen Start der Feierlichkeiten zum Jubiläum werden soll.
Der Ticketvorverkauf startet am 12. Juli 2026.
Nähere Informationen gibt es unter: sachsenring-classic.de.
Ein legendärer Besuchermagnet
Er war spektakulär, schnell und kreuzgefährlich: Der alte Sachsenring führte von 1927 bis 1990 auf 8,6 Kilometern über öffentliche Straßen, direkt durch Hohenstein-Ernstthal. Motorräder jagten mit bis zu 300 Stundenkilometern über die Rennstrecke. Schwere Unfälle mit Toten und Verletzten waren keine Seltenheit.
Die Rennen am "Ring" zogen Hunderttausende Besucher an. Von 1961 bis 1972 war der Rundkurs Austragungsort der Motorrad-Weltmeisterschaft. 1960 fand auch die Radweltmeisterschaft hier statt. 1990 endete die Ära des alten Sachsenrings aus Sicherheitsgründen.
Die Wiederbelebung der Renntradition kam 1996 mit dem Neubau der heutigen knapp 3,7 Kilometer langen Strecke.
Seit 1998 finden am Sachsenring wieder Läufe der Motorrad-Weltmeisterschaft statt.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/Fotostand, Uwe Meinhold, Andreas Kretschel, Repro: Andreas Kretschel,