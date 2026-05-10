Trauriger Fund in Sachsen: Toter Hund wie Müll entsorgt

Krauschwitz/Oberlausitz - Passanten haben im Landkreis Görlitz einen Sack mit einer Hundeleiche entdeckt.

Die Polizei ermittelt, nachdem in Krauschwitz/Oberlausitz ein toter Hund gefunden wurde. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Der Tierkadaver wurde am Samstagnachmittag, gegen 11.30 Uhr, an einem Feldweg nahe der Hüttestraße in Krauschwitz/Oberlausitz entdeckt, wie die Polizeidirektion Görlitz am Sonntagmittag mitteilte.

Beim Blick in den Sack stellten die alarmierten Beamten fest, dass dort ein größerer Hund, womöglich ein Schäferhund, entsorgt worden war.

Eine Untersuchung durch das Gesundheits- und Veterinäramt Dresden soll bei den Fragen nach den Todesumständen des Tieres sowie der Hunderasse noch Klarheit bringen.