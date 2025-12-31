 8.971

Silvester ist Ausnahmezustand im Pferdestall: So schützt Moritzburg seine 145 Gestüts-Hengste

Raketen und Böller zu Silvester bedeuten für Tiere absoluten Stress. So auch im Landgestüt Moritzburg.

Von Jakob Anders

Moritzburg - Der Start ins neue Jahr wird traditionell mit Raketen und Böllern gefeiert. Was viele Menschen begeistert und manche Leute nervt, bedeutet für Tiere absoluten Stress. Deshalb gelten auf dem Landgestüt Moritzburg in der Silvesternacht besondere Sicherheitsmaßnahmen, um die edlen Zuchtpferde zu schützen.

Landstallmeisterin Kati Schöpke (45) im Stall bei einem Moritzburger Zuchthengst.
Landstallmeisterin Kati Schöpke (45) im Stall bei einem Moritzburger Zuchthengst.  © Eric Münch

145 Hengste leben in der staatlich geförderten "Männer-WG" direkt vor dem berühmten Schloss. Dreimal täglich kommen sie aus ihren Boxen, um mit Nachwuchsreitern zu trainieren, wettbewerbsfähig zu bleiben und durch die gezielte Bewegung teils über Jahrzehnte für hochwertige Nachzucht zu sorgen.

In der Silvesternacht herrscht im Nobelstall Ausnahmezustand. "Wir schließen die Fensterläden, lassen Musik über Lautsprecher laufen und kurz vor Mitternacht werden Möhren verteilt", erklärt Landstallmeisterin Kati Schöpke (45).

Durch das Futter entstehe eine sogenannte "Futter-Unruhe". Diese lenke wiederum vom Neujahrstrubel außerhalb der Ställe ab.

Das Horrorszenario für die gelernte Pferdewirtin, die seit 2017 Chefin der sächsischen Hengstzucht in Moritzburg ist: "Ein Pferd gerät in Panik und verletzt sich selbst an den Wänden."

Um das zu verhindern, rotieren in der Neujahrsnacht zehn Pfleger zwischen den Ställen, beobachten die Tiere und beruhigen sie bei Bedarf.

TAG24 zu Besuch beim Landgestüt Moritzburg

Das Landgestüt Moritzburg.
Das Landgestüt Moritzburg.  © Eric Münch
Die Multifunktions-Reithalle im Landgestüt Moritzburg wurde im Sommer dieses Jahres eröffnet. Hier trainieren Turnierpferde und Nachwuchsreiter.
Die Multifunktions-Reithalle im Landgestüt Moritzburg wurde im Sommer dieses Jahres eröffnet. Hier trainieren Turnierpferde und Nachwuchsreiter.  © Eric Münch
Die historischen Fensterläden an den Stallfenstern werden während der Silvesternacht geschlossen.
Die historischen Fensterläden an den Stallfenstern werden während der Silvesternacht geschlossen.  © Eric Münch

Moritzburg unterstützt das Gestüt zu Silvester

Böller und Feuerwerk sind in Moritzburg vor dem Schloss während Silvester verboten.
Böller und Feuerwerk sind in Moritzburg vor dem Schloss während Silvester verboten.  © Eric Münch

Zusätzliche Hilfe kommt von der Gemeinde: Das Rathaus hat rund um den Schlossteich eine Böller- und Feuerwerks-Verbotszone eingerichtet. Sie reicht vom Reitplatz über den großen Touristenparkplatz bis zum Schwanenteich.

So bleibt es ruhiger für die Tiere und das historische Landgestüt droht nicht durch eine fehlgeleitete Rakete in Brand zu geraten.

Das Landgestüt Moritzburg gehört zur Sächsischen Gestütsverwaltung (SGV). Es gilt als Herz der sächsischen Pferdezucht, beherbergt Hengste der Rassen Warmblut, Schweres Warmblut, Kaltblut, Haflinger und Deutsches Reitpony. Zugleich ist es Ausbildungsstätte für Nachwuchsreiter und Pferdewirte.

Infos: saechsische-gestuetsverwaltung.de.

Titelfoto: Bildmontage: Eric Münch

