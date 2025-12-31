Silvester ist Ausnahmezustand im Pferdestall: So schützt Moritzburg seine 145 Gestüts-Hengste

Moritzburg - Der Start ins neue Jahr wird traditionell mit Raketen und Böllern gefeiert. Was viele Menschen begeistert und manche Leute nervt, bedeutet für Tiere absoluten Stress. Deshalb gelten auf dem Landgestüt Moritzburg in der Silvesternacht besondere Sicherheitsmaßnahmen, um die edlen Zuchtpferde zu schützen.

Landstallmeisterin Kati Schöpke (45) im Stall bei einem Moritzburger Zuchthengst. © Eric Münch

145 Hengste leben in der staatlich geförderten "Männer-WG" direkt vor dem berühmten Schloss. Dreimal täglich kommen sie aus ihren Boxen, um mit Nachwuchsreitern zu trainieren, wettbewerbsfähig zu bleiben und durch die gezielte Bewegung teils über Jahrzehnte für hochwertige Nachzucht zu sorgen.

In der Silvesternacht herrscht im Nobelstall Ausnahmezustand. "Wir schließen die Fensterläden, lassen Musik über Lautsprecher laufen und kurz vor Mitternacht werden Möhren verteilt", erklärt Landstallmeisterin Kati Schöpke (45).

Durch das Futter entstehe eine sogenannte "Futter-Unruhe". Diese lenke wiederum vom Neujahrstrubel außerhalb der Ställe ab.

Das Horrorszenario für die gelernte Pferdewirtin, die seit 2017 Chefin der sächsischen Hengstzucht in Moritzburg ist: "Ein Pferd gerät in Panik und verletzt sich selbst an den Wänden."

Um das zu verhindern, rotieren in der Neujahrsnacht zehn Pfleger zwischen den Ställen, beobachten die Tiere und beruhigen sie bei Bedarf.