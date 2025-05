Traumurlaub ohne Flugzeug: Von Sachsen aus direkt zu den schönsten Zielen Europas

Abseits des Flugverkehrs erreicht man mit Bus und Bahn bequem zahlreiche europäische Ziele – direkt und unkompliziert.

Von Antje Ullrich

Sachsens Flughäfen stecken in der Krise. Zwar kann man durchaus noch die großen touristischen Ziele wie Antalya, Palma oder Istanbul darüber erreichen. Bei den näheren europäischen Metropolen schauen die Sachsen jedoch in die Röhre. Oder doch nicht? Denn abseits des Flugverkehrs kann man stattdessen mit Bus und Bahn einen bunten Blumenstrauß an europäischen Destinationen erreichen - "bequem" per Direktverbindung.

Polen

Von Dresden, Bautzen oder Leipzig fährt Flixbus in etwa 9 bis 11 Stunden nach Warschau. © IMAGO/Pond5 Images Die jüngste Altstadt Europas, Königsschloss, Präsidentenpalast und der großzügige Flanierboulevard entlang der Weichsel sind nur einige der Sehenswürdigkeiten Warschaus. Von Dresden, Bautzen oder Leipzig aus steuert Flixbus Polens Hauptstadt in etwa neun bis elf Stunden an. Weitere lohnenswerte Reiseziele in Polen, mit wesentlich kürzerer Fahrzeit: Stettin und Breslau (Wrocław).

Slowakei/Rumänien

In 6 bis 9 Stunden fahren Flixbus (von DD & LEI) und die Deutsche Bahn (von DD Hbf.) nach Bratislava. © IMAGO/Pond5 Images In sechs bis neun Stunden bringen Flixbus (von DD & LEI) und die Deutsche Bahn (von DD Hbf.) ihre Passagiere in die Donaumetropole Bratislava. Die slowakische Hauptstadt gilt noch als touristischer Geheimtipp. Wer ordentlich Sitzfleisch besitzt, kann mit Flixbus sogar weiter bis nach Bukarest (28 Std.) reisen.

Ungarn

Parlament, Große Synagoge, Nationalmuseum und St. Stephans-Basilika – Budapest hat viele beeindruckende Sehenswürdigkeiten. © @Vitalii Biliak Parlament, Große Synagoge, Ungarisches Nationalmuseum, St. Stephans-Basilika - die Liste der Sehenswürdigkeiten in Budapest ist lang. Umso erfreulicher, dass Flixbus (8-10 Std. von DD; 11,5 Std. von LEI) und Deutsche Bahn (12 Std. von DD Hbf.) die Sachsen auf direktem Wege in die zweigeteilte Donaumetropole bringen.

Italien

Von Leipzig geht es in etwa 11 Stunden nach Trient oder in 13,5 Stunden nach Bologna. © x Lust auf Bella Italia? Flixbus bietet zwei Direktziele an. So geht's von Leipzig in etwa elf Stunden entweder in die zauberhafte Universitätsstadt Trient oder in 13,5 Stunden ins norditalienische Bologna. Die Stadt besitzt eine der schönsten Altstädte Europas und ist berühmt für ihre Arkaden, die seit 2021 zum UNESCO-Welterbe gehören.

Tschechien

Tschechien ist direkter Nachbar Sachsens und bietet viele Direktverbindungen mit Bus und Bahn. © IMAGO/Pond5 Images Als direkter Nachbar Sachsens gibt es viele Direktverbindungen mit Bus und Bahn nach Tschechien. Lohnenswerte Ziele sind die Hauptstadt Prag (Flixbus von DD+LEI, DB von DD Hbf.), Liberec (Flixbus von DD) am Fuße des Isergebirges oder die Weinstadt Brünn (Brno) - mit der Bahn von Dresden in fünf Stunden erreichbar.

Österreich

Mit dem Nachtzug Nightjet fährt man von Dresden in zehn Stunden nach Wien oder in dreizehneinhalb Stunden nach Graz. © IMAGO/Depositphotos Mit dem Nachtzug Nightjet erreicht man von Dresden aus buchstäblich im Schlaf in zehneinhalb Stunden Österreichs Hauptstadt Wien oder drei Stunden später die Stadt Graz. Beide Ziele steuert auch Flixbus an.

Schweiz

In Kooperation mit der Tschechischen Bahn bietet Nightjet eine Nachtverbindung von Prag über Dresden und Leipzig nach Basel und Zürich. © PantherMedia / Topdeq In Kooperation mit der Tschechischen Bahn CD bietet Nightjet von Prag über Bad Schandau, Dresden, Riesa und Leipzig eine Nachtverbindung in die malerischen Schweizer Städte Basel und Zürich an. Ebenfalls über Nacht fährt Flixbus von Leipzig nach Zürich. Wer von Dresden oder Chemnitz mit dem Bus fahren möchte, muss mitten in der Nacht starten.

Frankreich

Paris ist immer eine Reise wert. © Iakov Kalinin Ob Eiffelturm, Notre-Dame oder Louvre - Paris ist immer wieder eine Reise wert. Allerdings dauert eine Fahrt mit Flixbus von Dresden und Leipzig mehr als 14 Stunden (bis zu 19 Stunden).



Dänemark/Schweden

Mit dem Snälltaget-Nachtzug reist man von Berlin über Kopenhagen nach Stockholm. © x Mit Snälltaget geht es im Nachtzug von Berlin über Kopenhagen und Malmö nach Stockholm. An ausgewählten Sonntagen (27.4., 4.5., 25.5.–29.6., 10.8.–2.11.) startet der Zug in Dresden und fährt an bestimmten Freitagen (25.4., 2.5., 23.5.–27.6., 8.8.–31.10.) bis nach Dresden zurück. Darüber hinaus hält er in diesem Jahr auch dreimal in der Kulturhauptstadt Chemnitz (nach Stockholm: 11.5., 3.8. und 21.9.; von Stockholm: 8.5., 31.7. und 21.9.).

Niederlande/Belgien

Mit dem European Sleeper fährt man über Nacht von Prag über Dresden nach Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen und bis nach Brüssel – in etwa 13 Stunden. © IMAGO/Depositphotos Mit European Sleeper reist man nachts von Prag über Bad Schandau und Dresden ins quirlige Amsterdam, weiter in die Hafenstädte Rotterdam und Antwerpen oder bis zum Endziel, in die EU-Stadt Brüssel (13 Std.). Alternativ kann man auch den Bus (LEI & DD) nach Amsterdam, Rotterdam oder Brüssel nehmen.

Kroatien/Slowenien

Von Dresden nach Zagreb fährt Flixbus in etwa elfeinhalb Stunden. © IMAGO/Pond5 Images Von Dresden aus fährt Flixbus in elfeinhalb Stunden in die kroatische Hauptstadt Zagreb. Wer möchte, kann auf der Route auch einen Stopp eher in Sloweniens zweitgrößter Stadt, Maribor (Europäische Kulturstadt 2012), aussteigen. Alternativ kann man in zwölf Stunden auch in Sloweniens Hauptstadt Ljubljana reisen.



Langes Sitzen - Was man tun kann