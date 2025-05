Der knallharte Poker um Sachsens Haushalt: Welche Partei blufft und wer hat gute Karten?

Dresden - Der Polit-Poker um Sachsens Doppelhaushalt 2025/2026 strebt seinem finalen Höhepunkt entgegen. In gut fünf Wochen und noch vor der Sommerpause möchte der Landtag die Etats beschließen. Seit Anfang April wird darum hinter verschlossenen Türen heftig gezockt. Das Budgetrecht gilt als "Königsrecht" des Parlaments. Hier lest Ihr, welche Ziele die einzelnen Parteien in puncto Haushalt verfolgen und welche Trümpfe sie beim Verhandeln mit der schwarz-roten Minderheitsregierung auf der Hand haben.

Sachsen wird u. a. seine Haushaltsausgleichsrücklage auflösen, um eine 4,3 Milliarden-Euro-Finanzlücke zu schließen. Außerdem werden die Zuführungen in den Pensionsfonds abgeschmolzen, Tilgungsfristen für Corona -Kredite verändert und Gelder zur Kofinanzierung von Bundes- und EU-Programmen gekürzt. Sachsens Finanzminister Christian Piwarz (49, CDU) spricht von einem "Übergangshaushalt". Das Land muss sich in den nächsten Jahren konsolidieren. Schulden-Machen lehnt die sächsische CDU dabei strikt ab.

Die AfD setzt ihre Prioritäten bei den Feuerwehren (etwa 40 Mio. Euro sollen in die Sanierung der Feuerwehrschule in Nardt fließen), Kitas (Eltern und Kommunen sollen entlastet werden) sowie der Pflege.

Im Fokus stehen dabei Investitionen in die Bereiche Bildung, Pflege und medizinische Versorgung, in die Sicherung der Lebensqualität im ländlichen Raum, die Förderung der regionalen Wirtschaft sowie die Handlungsfähigkeit des Staates (Justiz, Polizei und Feuerwehr).

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Franziska Schubert (43), lehnt Kürzungen ab. Stattdessen sollen Schulden aufgenommen werden. © Holm Helis

Die Bündnisgrünen haben 390 Änderungsanträge zum Doppelhaushalt 2025/26 eingebracht. Insgesamt umfassen die Änderungsanträge ein Volumen von etwa 1,7 Milliarden Euro. Zu deren Umsetzung sollen u. a. Kredite aufgenommen werden, die der Bund den Ländern durch die Grundgesetzänderung ermöglicht hat.

Die Fraktionsvorsitzende Franziska Schubert (43) betont: "Wir wollen Kürzungen zulasten von Klimaschutz, Bildung, Kultur, Sozialem, Mobilität und kommunaler Daseinsvorsorge verhindern." Sie nennt den Haushaltsentwurf von CDU und SPD ein "Werk der Zerstörung".

Schubert sieht, dass Sachsen jetzt "tragfähige Investitionen in Klimaanpassung, in soziale Infrastruktur, in moderne Verwaltung und lebenswerte Kommunen" braucht. "Der Entwurf ist in seiner jetzigen Form nicht zustimmungsfähig", sagt Schubert.