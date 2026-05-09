Sparpaket trifft Sachsen: Bittere Prognose für Arzttermine

Dresden/Berlin - Bittere Prognose! Wegen der geplanten Einsparungen im Gesundheitswesen könnten laut den Kassenärzten im kommenden Jahr in Sachsen deutlich weniger Behandlungen stattfinden.

Den geplanten Maßnahmen der Bundesregierung dürften im Jahr 2027 viele Arzttermine zum Opfer fallen. (Symbolfoto) © Tom Weller/dpa

Nach Berechnungen der Kassenärztlichen Vereinigungen wären im Freistaat besonders Patienten der Hämatologie und Onkologie betroffen.

Nur 77 Prozent der bisherigen Behandlungen bei den Fachärzten in diesem Bereich wären demnach finanziert, die Anzahl der Termine würde von bisher 885 pro Quartal auf 680 sinken.

Die sächsischen Hausärzte und Allgemeinmediziner könnten statt wie aktuell im Schnitt 1021 Patienten pro Quartal künftig nur noch 892 versorgen. Mit dem anteilsmäßig geringsten Rückgang ist den Angaben nach bei der Kinder- und Jugendmedizin zu rechnen. Hier wären pro Arzt statt 1193 künftig 1129 Behandlungen pro Quartal finanziert.

Bundesweit wären durch die geplanten Sparmaßnahmen 2027 rund 46 Millionen Behandlungsfälle nicht finanziert. Die BILD hatte zuerst über ein entsprechendes Papier der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) berichtet.