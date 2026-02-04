Vorverkauf startet: Bald zaubert Krabat wieder los

Schwarzkollm - Alle Jahre wieder heißt es: schnell zuschlagen! Denn schon am Montag startet der Kartenvorverkauf für die 18 Vorstellungen der Krabat-Saga 2026 "Im Nebel der Einsamkeit" (27. Juni bis 19. Juli) in der Krabat-Mühle in Schwarzkollm.

Längst kein Geheimtipp mehr: Die Krabat-Saga lockt nicht nur Einheimische nach Schwarzkollm. © Foto Koch

Knapp 18.000 Tickets stehen zur Verfügung - sie waren in der Vergangenheit ruck, zuck weg.

Karten (54 Euro) können ab 8 Uhr unter www.krabatmuehle-tickets.de gekauft oder telefonisch ab 10 Uhr unter 035722/95 11 33 geordert werden.