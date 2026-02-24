Trotz Risiko: Sachsens Herzpatienten wenig geimpft

Dresden - Mehr als die Hälfte der besonders gefährdeten Personen wie Pflegebedürftige oder Herzinfarktpatienten blieb in Sachsen 2023 ohne Grippeimpfung. Das geht aus dem aktuellen Barmer-Arzneimittelreport hervor.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt eine Impfquote von insgesamt 75 Prozent. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Danach ließen sich im Freistaat nur 47,5 Prozent der über 60-Jährigen impfen. Das liege unter den Quoten von 2020 bis 2022, so die Krankenkasse.

Besonders niedrig ist die Quote bei den 60- bis 64‑Jährigen mit nur 28,3 Prozent. Den Schutz von Risikogruppen stufte die Kasse als unzureichend und alarmierend ein.