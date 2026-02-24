Pony misshandelt: Tierpark Zittau rüstet nach Folter-Attacke auf

Zittau - Menschliche Abgründe taten sich in einer Septembernacht 2025 im Zittauer Tierpark auf. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Gelände, drangen in den Stall von Pony Moni ein und misshandelten das Tier auf grausamste Weise .

Tierpark-Chefin Jessica Stegemann (31) will die Sicherheitsmaßnahmen weiter erhöhen. © Raphael Sampedro

Die inneren Verletzungen waren so schwer, dass das 34 Jahre alte Pferdchen eingeschläfert werden musste. Im vergangenen Dezember folgte der nächste Einbruch, und die Angst bei Tierpark-Chefin Jessica Stegemann (31) kehrte zurück.

Der Tierschänder ist weiterhin nicht gefasst. "Die Ermittlungen dauern an", berichtet Polizeisprecher Kai Siebenäuger (45). Umso mehr ein Grund, die Einrichtung sicherer zu machen.

Unterstützer spendeten nach der grausamen Attacke auf das Pferd rund 62.000 Euro. Jessica Stegemann erhöhte mit dem Geld die Sicherheitsmaßnahmen, ein hiesiges Unternehmen stellte zwei Kamerasäulen auf.

Doch offenbar schrecken auch diese Maßnahmen nicht ab.