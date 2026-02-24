Der Obdachlose aus der Haltestelle: Schon drei Vermieter haben Jens abgesagt

Oschatz - Jens Kloß (56) ist in Oschatz zum Gesicht der Obdachlosigkeit geworden. Viele kennen ihn, viele haben mit ihm mitgefiebert, doch der erhoffte Neuanfang lässt weiter auf sich warten. Zwischen Stolz, Sturheit und Stillstand kämpft er um mehr als nur vier Wände.

Jens Kloß (56) verbringt viel Zeit bei der Tafel, ab und zu packt er mit an. © Holm Helis

Der gelernte Lokrangierführer verlor Ende Oktober nach einer privaten Zwangsräumung seine 3-Raum-Wohnung. "Als ich rausmusste, lag die Bushaltestelle an der Dresdner Straße nahe, und ich wollte Aufmerksamkeit erzeugen."

Als das Rathaus damals ankündigte, die Sitzbank in dem Bushäuschen "temporär abzubauen", kochten die Emotionen hoch.

Die Stadt erklärte, man habe Hilfe angeboten. Jens habe sie abgelehnt. "Mir geht es nicht nur um die Wohnung, sondern es geht um die Obdachlosigkeit. Ich möchte, dass die Stadt mal munter wird."

Aktuell schläft Jens in einer Obdachlosenunterkunft, teilt sich ein Zimmer. "Im Winter müssen wir von 10 bis 17 Uhr raus", erzählt er. Für ihn ist das keine Dauerlösung. Mehrere Wohnungen hat er sich angeschaut, doch dreimal wurde ihm abgesagt.