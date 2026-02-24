Der Obdachlose aus der Haltestelle: Schon drei Vermieter haben Jens abgesagt
Oschatz - Jens Kloß (56) ist in Oschatz zum Gesicht der Obdachlosigkeit geworden. Viele kennen ihn, viele haben mit ihm mitgefiebert, doch der erhoffte Neuanfang lässt weiter auf sich warten. Zwischen Stolz, Sturheit und Stillstand kämpft er um mehr als nur vier Wände.
Der gelernte Lokrangierführer verlor Ende Oktober nach einer privaten Zwangsräumung seine 3-Raum-Wohnung. "Als ich rausmusste, lag die Bushaltestelle an der Dresdner Straße nahe, und ich wollte Aufmerksamkeit erzeugen."
Als das Rathaus damals ankündigte, die Sitzbank in dem Bushäuschen "temporär abzubauen", kochten die Emotionen hoch.
Die Stadt erklärte, man habe Hilfe angeboten. Jens habe sie abgelehnt. "Mir geht es nicht nur um die Wohnung, sondern es geht um die Obdachlosigkeit. Ich möchte, dass die Stadt mal munter wird."
Aktuell schläft Jens in einer Obdachlosenunterkunft, teilt sich ein Zimmer. "Im Winter müssen wir von 10 bis 17 Uhr raus", erzählt er. Für ihn ist das keine Dauerlösung. Mehrere Wohnungen hat er sich angeschaut, doch dreimal wurde ihm abgesagt.
Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!
So richtig helfen lässt sich Oschatzer Jens nicht
Auch wenn es die Situation vereinfachen würde, einen Betreuer für die Suche lehnt er ab. Er will es allein schaffen. "Ich will mich selbst um alles kümmern." Das sei für ihn eine Sache der Ehre.
Bei der Tafel verbringt er viel Zeit. Dort sieht man seinen Einsatz, aber auch die Grenzen. "Für die Brandopfer hat er schön mitgeholfen, ohne dass wir was sagen mussten", erinnert sich Cindy Friedrich (38).
Tafel-Chefin Birgit Friedrich (57) ergänzt jedoch: "Wir und Jens waren optimistisch, aber er bekommt dauerhaft Absagen und lässt sich nicht helfen."
Stephan Trutschler (64), bis vor Kurzem Landes-Chef der Tafel, weiß: "Wir sind an einem Punkt, wo wir als Tafel nicht mehr helfen können. Unsere DNA ist Lebensmittel retten und nicht Wohnraum organisieren."
Die Lage bleibt also kompliziert - auch weil Jens nur begrenzt Hilfe annimmt.
Titelfoto: Holm Helis