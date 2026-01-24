Tschechische Bahn kündigt an: Das ändert sich ab Februar bei Comfort-Jets zwischen Dresden und Prag

Dresden - Hier müssen "Störenfriede" draußen bleiben: Schon bald wird in den Comfort-Jets zwischen Berlin , Dresden und Prag ein Ruhebereich zur Verfügung stehen.

Der 1.Klasse-Steuerwagen der tschechischen Comfort-Jets wird ab Februar zur Ruhezone umfunktioniert. © Ceske drahy

Wie das tschechische Eisenbahnunternehmen České dráhy mitteilte, ist die Zone ab dem 1. Februar im Steuerwagen (mit rund 50 Plätzen) am Anfang oder Ende der Zuggarnituren zu finden.

Das neue Angebot wird es jedoch nur in der 1. Klasse geben. Wer also entspannter reisen will, muss auch tiefer in die Tasche greifen.

Die Preise für eine Fahrt zwischen Dresden und Prag beginnen im Buchungsportal der Deutschen Bahn (DB) ohne Ermäßigungen bei 29,99 Euro, auf der Website von České dráhy bei 843 Kronen (umgerechnet rund 35 Euro).

Die Verbindung Dresden - Berlin startet bei 27,99 Euro. Auf diesem Abschnitt verkehren auch Intercity-Züge der DB, die ebenfalls einen Ruhebereich in der 1. Klasse besitzen.