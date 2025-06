25.06.2025 05:50 TV-Star Jörg Schüttauf besucht dieses Kino in Sachsen

Von Mandy Schneider

Frankenberg - Ein großer Star im kleinen Kino: Das Welt-Theater Frankenberg begrüßt am Freitag Schauspieler Jörg Schüttauf (63) zur Filmvorführung von "Berlin is in Germany". Schauspieler Jörg Schüttauf (63) kommt zur Aufführung nach Frankenberg. © imago/Future Image Burkhard Werner (51) vom Welt-Theater-Verein hatte den gebürtigen Karl-Marx-Städter bei der Eröffnungsfeier der Kulturhauptstadt getroffen und in das ehrenamtlich betriebene Filmtheater nach Frankenberg eingeladen. "Jörg Schüttauf hat sofort zugesagt, und wir haben gemeinsam den Film ausgewählt." In der Tragikkomödie spielt Schüttauf den ehemaligen DDR-Bürger Martin Schulz, der im Jahr 2000 aus dem Gefängnis ins wiedervereinigte Deutschland entlassen wird, das er nur aus dem Fernsehen kennt. Eine unverhoffte Verbindung zum Welt-Theater kam zufällig ans Licht: "Wenn Jörg Schüttauf für Dreharbeiten in Sachsen ist, besucht er bei Gelegenheit seine Schwiegermutter, die in Frankenberg wohnt. Jetzt haben wir erfahren, dass wir sie kennen. Sie gehört zu unseren Stammgästen", freut sich Burkhard Werner. Burkhard Werner (51) hegt im Welt-Theater alte Kino-Technik. © Uwe Meinhold Die Tragikkomödie "Berlin is in Germany" wird im Welt-Theater Frankenberg gezeigt. © PR "Berlin is in Germany" startet im Welt-Theater am Freitag, um 19 Uhr. Danach ist ein Filmgespräch mit Jörg Schüttauf geplant. Karten für die 150 Kinoplätze gibt's für einen "Kultur-Beitrag" von 5 Euro.

Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/Future Image, Uwe Meinhold