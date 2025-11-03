Udos "Kinder-Express" fährt Spendenrekord ein

Meerane - Seit 2014 rollt er für die gute Sache: Der "Kinder-Express" von Udo Friedrich (55) aus Meerane (Landkreis Zwickau ) ist längst mehr als ein betagter Traktor mit Anhänger. "Traktorfahrt gegen Spende" heißt das einfache Prinzip. 2025 war die inzwischen zwölfte Saison - und die bisher erfolgreichste.

"Udo's Kinder-Express" tuckert regelmäßig bei Stadtfesten. Jede Tour bringt Spaß und hilft. © Andreas Kretschel

Auf 24 Festen, Veranstaltungen und besonderen Anlässen kurvte der inzwischen weit über Meerane hinaus bekannte "Städtebotschafter" durch Menschenmengen, zog Runden, sammelte Lacher und Spenden.

Tausende Kinder und ihre Eltern oder Großeltern stiegen zu, winkten, lachten, wollten gleich noch eine Runde.

Am Ende des Jahres stand eine Spendensumme, die nach Jubel klingt: 4605 Euro. Damit kletterte die Gesamtsumme seit 2014 auf 25.195 Euro.

Die 25.000er-Marke nicht nur erreicht, sondern deutlich übersprungen: "Wahnsinn!", freut sich Friedrich.