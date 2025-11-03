Udos "Kinder-Express" fährt Spendenrekord ein
Meerane - Seit 2014 rollt er für die gute Sache: Der "Kinder-Express" von Udo Friedrich (55) aus Meerane (Landkreis Zwickau) ist längst mehr als ein betagter Traktor mit Anhänger. "Traktorfahrt gegen Spende" heißt das einfache Prinzip. 2025 war die inzwischen zwölfte Saison - und die bisher erfolgreichste.
Auf 24 Festen, Veranstaltungen und besonderen Anlässen kurvte der inzwischen weit über Meerane hinaus bekannte "Städtebotschafter" durch Menschenmengen, zog Runden, sammelte Lacher und Spenden.
Tausende Kinder und ihre Eltern oder Großeltern stiegen zu, winkten, lachten, wollten gleich noch eine Runde.
Am Ende des Jahres stand eine Spendensumme, die nach Jubel klingt: 4605 Euro. Damit kletterte die Gesamtsumme seit 2014 auf 25.195 Euro.
Die 25.000er-Marke nicht nur erreicht, sondern deutlich übersprungen: "Wahnsinn!", freut sich Friedrich.
Aus einer Idee wurde ein rollendes Herzprojekt
Der Löwenanteil ging mit genau 2025 Euro an das Kinderhospiz Mitteldeutschland. "Dort zählt jeder gute Tag doppelt, deshalb sollten es in diesem Jahr genau 2025 Euro sein."
Jede Spende bedeute echte Entlastung für Familien in schwersten Zeiten.
Die Idee ist inzwischen fast zwölf Jahre alt: "Ich bin Oldtimer-Fan und hatte mir damals einen alten Bautz-Traktor aus dem Jahr 1958 zugelegt", erinnert sich der Meeraner. Aus einer Idee wurde ein rollendes Herzprojekt.
Jetzt, wo der fast 70 Jahre alte Traktor in den wohlverdienten Winterschlaf rollt, richtet sich der Blick schon nach vorn. Ob der Express auch im nächsten Jahr rollt, hängt von vielem ab: Gesundheit, Zeit, technischem Zustand der alten Maschine. Aber der Wille ist da.
Titelfoto: Uwe Meinhold