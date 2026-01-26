 508

Über 100 Kontaktpersonen: Schon wieder Tuberkulose-Fall in Sachsen

In einem sächsischen Landkreis ist erneut ein Tuberkulose-Fall festgestellt worden. Die betroffene Person wird stationär behandelt.

Von André Jahnke

Kamenz - Im Zusammenhang mit einem Tuberkulose-Fall am Beruflichen Schulzentrum "Konrad Zuse" (BSZ) in Kamenz (Landkreis Bautzen) hat das Gesundheitsamt eine weitere Ansteckung festgestellt.

Tuberkulose tritt zumeist in der Lunge auf. (Symbolfoto)  © Silas Stein/dpa

Die betroffene Person befindet sich aktuell in stationärer medizinischer Behandlung, wie die Behörde mitteilte. Weitere Untersuchungen bei 140 Kontaktpersonen werden durchgeführt.

Der Schulbetrieb am BSZ kann demnach aber weiterhin uneingeschränkt fortgeführt werden.

Für die Allgemeinbevölkerung besteht nach aktueller Einschätzung keine erhöhte Gefährdung.

Tuberkulose ist eine Infektionskrankheit, die durch Bakterien verursacht wird und überwiegend die Lunge betrifft. Sie wird übertragen, wenn infizierte Menschen beim Husten und Niesen Erreger ausscheiden.

Ohne Behandlung stirbt nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation etwa die Hälfte der Infizierten. Mit einer vier- bis sechsmonatigen Behandlung können rund 85 Prozent der Menschen geheilt werden.

