Überall Baustellen: Jetzt wird es auf Sachsens Autobahnen richtig eng

Vorsicht, Staugefahr! In dieser Woche müssen sich Autofahrer darauf einstellen, dass es auf Sachsens Autobahnen noch mehr Stop and Go gibt.

Von Pia Lucchesi

Dresden - Vorsicht, Staugefahr! In dieser Woche müssen sich Autofahrer darauf einstellen, dass es auf Sachsens Autobahnen noch mehr Stop and Go gibt. Kurz vor den Feiertagen sollen diverse Baustellen angepackt und fertiggestellt werden. Eine Übersicht.

Stau auf der A4 Richtung Görlitz zwischen Dreieck Dresden-Nord und Hermsdorf. Diese Woche müssen sich Autofahrer auf viele Verkehrseinschränkungen einstellen. © imago images/Max Stein A 4/A 72: Am Dienstag und Mittwoch (jeweils 9 bis 15 Uhr) wird am Autobahnkreuz Chemnitz die A 72-Überfahrt in Fahrtrichtung Leipzig auf die A 4 in Fahrtrichtung Aachen (Erfurt) gesperrt. "Grund dafür sind Wartungsarbeiten. Der Verkehr wird über die Anschlussstelle Chemnitz-Röhrsdorf als Wendefahrt umgeleitet", so eine Sprecherin der Autobahngesellschaft. A 4: Spursperrungen im Bereich der Raststätte "Dresdner Tor" in Fahrtrichtung Görlitz gibt es nachts bis zum Donnerstag. Zudem wird die Beschleunigungsspur der Rastanlage erweitert. Sachsen "Bahn-Surfer" legen Zugverkehr im Elbtal lahm: "Wussten nicht, ob die Männer noch leben" "Das soll zu einer höheren Harmonisierung des Verkehrsflusses führen", heißt es. A 4: An der Anschlussstelle Chemnitz-Ost und der Raststätte "Auerswalder Blick" in Fahrtrichtung Chemnitz fällt Dienstag bis Donnerstag von 8 bis 16.30 Uhr ein Fahrstreifen weg. Grund dafür sind Entwässerungsarbeiten.

Vorsicht Baustelle! In der kommenden Woche wird in Sachsen kräftig gebaut. © imago/Andre März

Noch mehr Baustellen in ganz Sachsen