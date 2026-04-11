Übernachtungen fast verdoppelt: Immer mehr Menschen campen in Sachsen
Von Birgit Zimmermann
Leipzig - Sachsen ist in den vergangenen Jahren als Ziel für Campingurlaub beliebter geworden. Wie aus Daten des Statistischen Landesamtes hervorgeht, stieg die Zahl der Übernachtungen auf sächsischen Campingplätzen von knapp 636.000 im Jahr 2015 auf knapp 1,1 Millionen im Jahr 2025.
Die Zahl der Campingplätze blieb dabei relativ konstant. 2015 gab es 104 Anlagen, voriges Jahr waren es 107. Die Statistiker erfassen dabei nur Campingplätze, die mindestens zehn Stellplätze anbieten. Dazu kommen im Freistaat noch einmal rund 150 Plätze, die für Wohnmobile gedacht sind.
Viele Campingplätze haben die Saison gerade eröffnet. Sie geht in Sachsen in der Regel von April bis Oktober.
Doch auch mit Wintercamping wird experimentiert. Zum Beispiel bot der Campingplatz am Kulkwitzer See in Leipzig seit vorigem November erstmals Möglichkeiten für diese spezielle Form des Campings an.
Sachsens Tourismusverantwortliche wollen den Campingurlaub voranbringen. Im Masterplan Tourismus, den der Freistaat nach den heftigen Einschnitten während der Corona-Krise auflegte, sind Camping und Wohnmobilreisen als Wachstumsbereich ausgewiesen.
Die Campinganlagen und Stellplätze sollen vor allem mit einer hohen Qualität punkten, um zusätzliche Urlauberinnen und Urlauber anzuziehen.
Preisanalyse: Campen in Sachsen günstiger als im Bundesschnitt
Doch auch wenn Sachsen in der Gunst der Camper steigt - ein Hotspot für diese Art des Tourismus ist der Freistaat im Bundesländervergleich nicht gerade.
Der Anteil der Übernachtungen auf sächsischen Campingplätzen an allen Übernachtungen lag zuletzt bei knapp 5,6 Prozent. Deutschlandweit betrug die Quote 2025 laut Statistischem Bundesamt 9,0 Prozent.
Laut einer Preisanalyse des Automobilclubs ADAC zählt Sachsen zu den Ländern, in denen Camping vergleichsweise günstig ist.
In der Hochsaison 2026 muss eine Familie mit zwei Erwachsenen und einem Kind demnach im Schnitt 39 Euro pro Nacht zahlen. Dies liege unter dem bundesweiten Mittelwert von 41 Euro.
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