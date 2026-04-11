Übernachtungen fast verdoppelt: Immer mehr Menschen campen in Sachsen

Leipzig - Sachsen ist in den vergangenen Jahren als Ziel für Campingurlaub beliebter geworden. Wie aus Daten des Statistischen Landesamtes hervorgeht, stieg die Zahl der Übernachtungen auf sächsischen Campingplätzen von knapp 636.000 im Jahr 2015 auf knapp 1,1 Millionen im Jahr 2025.

Camping wird immer beliebter, auch in Sachsen. (Symbolbild) © 123RF/azgek

Die Zahl der Campingplätze blieb dabei relativ konstant. 2015 gab es 104 Anlagen, voriges Jahr waren es 107. Die Statistiker erfassen dabei nur Campingplätze, die mindestens zehn Stellplätze anbieten. Dazu kommen im Freistaat noch einmal rund 150 Plätze, die für Wohnmobile gedacht sind.

Viele Campingplätze haben die Saison gerade eröffnet. Sie geht in Sachsen in der Regel von April bis Oktober.

Doch auch mit Wintercamping wird experimentiert. Zum Beispiel bot der Campingplatz am Kulkwitzer See in Leipzig seit vorigem November erstmals Möglichkeiten für diese spezielle Form des Campings an.

Sachsens Tourismusverantwortliche wollen den Campingurlaub voranbringen. Im Masterplan Tourismus, den der Freistaat nach den heftigen Einschnitten während der Corona-Krise auflegte, sind Camping und Wohnmobilreisen als Wachstumsbereich ausgewiesen.

Die Campinganlagen und Stellplätze sollen vor allem mit einer hohen Qualität punkten, um zusätzliche Urlauberinnen und Urlauber anzuziehen.