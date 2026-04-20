Umbau von A4-Anschlussstelle: Hier ist Sperrung notwendig

Wilsdruff - Am Mittwoch startet der dritte Abschnitt zum Umbau der S177 im Bereich der A4-Anschlussstelle Wilsdruff. Betroffen ist der Bereich zwischen Autobahnbrücke und Meißner Straße.

An der A4-Anschlussstelle Wilsdruff kann ab Mittwoch die Auf- und Abfahrt in Richtung Dresden über mehrere Monate nicht mehr genutzt werden. (Symbolfoto) © Bernd Wüstneck/dpa

Im Rahmen der Arbeiten werden unter anderem die Straßenentwässerung erneuert, der Asphaltoberbau getauscht und ein Radweg sowie ein dreiarmiger Kreisverkehr errichtet, wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mitteilte.

Auch sei der Neubau einer Ampelanlage an der Kreuzung der Anschlussstelle Richtung Dresden vorgesehen.

"Bereits seit Ende Februar erfolgten Baumfällungen und die Freimachung des Baufeldes im Bereich des künftigen Kreisverkehrs. Diese vorbereitenden Arbeiten konnten ohne Verkehrseinschränkungen durchgeführt werden", so das LASuV.

Nicht ohne Behinderungen geht es jedoch ab Mittwoch: Die Auf- und Abfahrt in Richtung Dresden ist dann bis voraussichtlich 28. August gesperrt. Entlang der Baustelle wird der Verkehr über eine provisorische zweistreifige Fahrbahn geführt.