Umbau von A4-Anschlussstelle: Hier ist Sperrung notwendig
Wilsdruff - Am Mittwoch startet der dritte Abschnitt zum Umbau der S177 im Bereich der A4-Anschlussstelle Wilsdruff. Betroffen ist der Bereich zwischen Autobahnbrücke und Meißner Straße.
Im Rahmen der Arbeiten werden unter anderem die Straßenentwässerung erneuert, der Asphaltoberbau getauscht und ein Radweg sowie ein dreiarmiger Kreisverkehr errichtet, wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mitteilte.
Auch sei der Neubau einer Ampelanlage an der Kreuzung der Anschlussstelle Richtung Dresden vorgesehen.
"Bereits seit Ende Februar erfolgten Baumfällungen und die Freimachung des Baufeldes im Bereich des künftigen Kreisverkehrs. Diese vorbereitenden Arbeiten konnten ohne Verkehrseinschränkungen durchgeführt werden", so das LASuV.
Nicht ohne Behinderungen geht es jedoch ab Mittwoch: Die Auf- und Abfahrt in Richtung Dresden ist dann bis voraussichtlich 28. August gesperrt. Entlang der Baustelle wird der Verkehr über eine provisorische zweistreifige Fahrbahn geführt.
Der Abschluss der Gesamtmaßnahme ist für Dezember 2026 geplant. Die Kosten des dritten Abschnitts belaufen sich auf rund 3,6 Millionen Euro. Davon trägt der Freistaat Sachsen 2,2 Millionen Euro, die Autobahn GmbH 1,4 Millionen Euro.
Titelfoto: Bernd Wüstneck/dpa