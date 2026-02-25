Umstrittenes Gesetz soll kommen: Polizei schießt bald mit Tasern und darf Kennzeichen scannen

Dresden - Drohnen, Taser, Bodycams, Künstliche Intelligenz: Der Entwurf zum sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetz passierte am Dienstag das Kabinett. "Das schlagkräftige Gesetz hält die Arbeit der Polizei auf der Höhe der Zeit", so Innenminister Armin Schuster (64, CDU).

In Fällen von häuslicher Gewalt wird der Opferschutz gestärkt - etwa durch den Einsatz von elektronischer Überwachung.

Polizisten mit Bodycams dürfen auch in Wohn- oder Geschäftsräumen filmen zur Einsatzdokumentation. Gesonderte Regeln im Umgang mit Bodycams sollen dem Daten- und dem Schutz der Privatsphäre Rechnung tragen.

Die Polizei erhält die Möglichkeit, intelligente Videoüberwachung an Kriminalitätsschwerpunkten zu nutzen, um Gefahren und mögliche Straftaten im öffentlichen Raum rasch zu erkennen (aufgrund von Bewegungsmustern). Das Gesetz ermöglicht biometrischen Echtzeitabgleich nur bei konkretem Fahndungsanlass und mit Richtervorbehalt.

Mithilfe moderner IT-Systeme soll es möglich sein, komplexe Datenmengen automatisiert auszuwerten. Unter Umständen darf dazu auch selbst lernende KI eingesetzt werden.

Die Polizei erhält mit dem Gesetz die Befugnis zum Abgleich biometrischer Daten mit öffentlich zugänglichen Internetdaten, um gezielter nach schweren Straftätern oder Terrorgefährdern fahnden zu können.

Die verdeckte automatisierte Kennzeichenerkennung soll Standard für die Polizei werden - etwa bei der Suche nach gestohlenen Fahrzeugen und Dieben.

Eine neue Norm regelt den Einsatz von Drohnen (etwa für Suchaktionen, Erkundungszwecke) und deren Abwehr durch Laser oder GPS-Störer.

Einführung von Distanz-Elektroimpulsgeräten (Taser) ab 2027 als reguläres Einsatzmittel mit sogenannter mannstoppender Wirkung.

Die ersten Reaktionen der Parteien im Landtag auf den Entwurf waren gemischt.

"Der vorliegende Gesetzentwurf enthält sinnvolle Modernisierungen, aber auch gefährliche Überdehnungen", erklärte Bernd Rudolph (63, BSW).

Valentin Lippmann (34, Grüne) schimpfte: "Teile dieses freiheitsfeindlichen Gesetzentwurfes orientieren sich stärker an chinesischen Überwachungsfantasien als an den Grundrechten unserer Verfassung."

Rico Gebhardt (62, Linke) erinnerte daran, dass "ungezielte, präventive Überwachung unbescholtener Bürger" nicht Polizeiaufgabe ist.

Sebastian Wippel (43, AfD) erklärte: "Viele Maßnahmen aus dem neuen Polizeigesetz fordert die AfD seit etlichen Jahren."